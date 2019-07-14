Irkçı İngiliz yolcular uçaktan atıldı

Dalaman’dan İngiltere, Gatwick’e gelen Thomas Cook uçağındaki iki kadın, namaz kıyafetleri giyen üç Müslüman erkeğin “terörist” olduğunu ve yolcuların güvenliğini tehdit ettiğini iddia ettikten sonra uçaktan atıldı.

Cuma gecesi 01.00’de meydana gelen olayın videolarında İngiliz olduğu düşünülen kadınlardan birinin polis eşliğinde uçaktan çıkarılmadan önce bagajdan çantalarını indirdiği görüldü.

Uçağın Gatwick’e bir saatten uzun süren bir gecikmeyle ulaştığı bildirildi.

Yolculardan üç çocuk babası olan Belçikalı Mario Van Poppel, görüntülerdeki kadının “çılgın bir ırkçı” olduğunu söyledi.

Poppel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Thomas Cook uçağımızdaki bir yolcu uçakta kalmayı reddediyor çünkü araçta beyaz namaz elbiseleri giymiş üç sakallı adam var.”

Aynı uçakta bulunan Shanea Kerry, kadınların Müslüman erkekleri uçaktan atmaya çalıştığını ve ırkçı davranışları konusunda uyardığı için kendisine de hakaret ettiğini belirtti.

Kerry konuyla ilgili şunları anlattı:

“Uçağın ön kısmına gittiler, uçuş görevlileriyle konuştular ve üç adamın “iğrenç” ve “tehdit” olduğunu söyleyerek onları uzaklaştırmaya çalıştılar.”

Kerry’e göre söz konusu kadınlar uçağı terk ederken, Müslüman adamlarla aynı uçakta kalmaya devam eden yolcuların “aptal” olduğunu iddia etti.

Olayla ilgili The Mirror’a konuşan Thomas Cook ise “Dalaman’dan Londra Gatwick’e giden MT105 model uçaktaki iki yolcu, araçtaki saldırgan davranışlarının ardından polis eşliğinde çıkarıldı” dedi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği her zaman ilk önceliğimizdir ve bu tür davranışları uçaklarımızda kabul etmiyoruz. Müşterilerimizden uçuşlarındaki gecikme için özür diliyoruz.”