Tek üfürükte kanser testi

İngiliz bilim insanları, kansere karşı müthiş bir buluşa imza attı. Buluş, sadece nefesten erken evrede kanser teşhisini mümkün kılmayı amaçlıyor. Alkol testi için kullanılan cihaza benzer bir aparatla verilen nefesteki kimyasallardan kanser ‘yakalanıyor’.

İNGİLTERE’DE geliştirilen nefes testi, kanseri erken evrelerde teşhis etmeyi hedefliyor. Kanserin ürettiği kimyasalları nefes yoluyla tespit eden cihaz yüz binlerce hayat kurtarabilir. Ancon isimli tıbbi ürünler şirketi, kanseri nefes testiyle çok kısa süre içinde tespit etmesi beklenen cihazın yakında İngiltere ve ABD’deki hastanelerde denenmeye başlanacağını açıkladı. Kanserin ardından vücutta oluşan kimyasalları nefes testiyle tespit etme amacı taşıyan cihazın hastanelerde vereceği sonuç merakla bekleniyor. Testi yaptıran kişiler, yaklaşık bir dakika boyunca cihaz aracılığıyla nefes alıp veriyor. Nefesle bağlantılı olduğu için özellikle akciğer kanseri teşhisinde iyi sonuç vermesi beklenen cihazla, her yıl yüz binlerce kişinin hayatının kurtarılması umuluyor.