İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz, Trump’a yalvardı

İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi’nin (EDL) eski Başkanı Tommy Robinson, hakkındaki hapis kararının onanmasının ardından cezaevinde öldürüleceğini iddia ederek, kendisine vize vermeyen ABD’ye seslendi ve “İngiltere’den acil olarak tahliye edilmeliyim. Donald Trump’a yalvarıyorum, Amerikan hükümetine yalvarıyorum” dedi.

İNGİLTERE’de hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaretten suçlu bulunan ve suçu geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onanan Tommy Robinson, 11 Temmuz’da açıklanacak hapis kararı öncesi hapishanede öldürüleceğini iddia etti. ABD HENÜZ YANIT VERMEDİ