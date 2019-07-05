Suavi’nin İngiltere vizesi isyanı

3 saat önce
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Suavi'nin vize isyanı
Suavi

 

14 Temmuz’da Londra’da konser vermeyi planlayan Suavi, İstanbul’daki İngiltere Başkonsolosluğu’ndan vize alamadı.

Orkestra üyelerine vize verildiğini, ancak kendisinin göçmenlik yasası ile mülteci sorunları bahane gösterilerek geri çevrildiğini söyleyen sanatçı, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben daha önce birçok kez İngiltere’ye gitmek için vize aldım. Hatta en son 2016’da gitmiştim. Neden şimdi ekibime vize verilmesine rağmen bana verilmedi, anlamıyorum. Dosyamda en ufak bir pürüz yok. Vize işlemi için de 3 bin 200 lira para ödedim. Bu saatten sonra mülteci olarak kaçacak halim yok. Tek suçum Türkiye’de doğmak, bu ülkenin vatandaşı olmak mı?”

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