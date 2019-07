Day-Mer Gençlik Komisyon’undan bıçaklı saldırılara karşı panel

Day-Mer Gençlik Komisyonu tarafından bıçaklı saldırılara karşı panel düzenlendi.

Kısa adı Day-Mer olan Türk Kürt Toplum Dayanışma Merkezine bağlı gençlik komisyonu üyelerinin organize ettiği panelde artan bıçaklı saldırıların ardında yatan sebepleri ve çözüm yollarını tartışıldı. “Hayatlar bıçaklar değildir” (Lives not knives) başlıklı panel 3 Temmuz Çarşamba akşamı Day-Mer’in Tottenham’daki merkezinde gerçekleşti.

Dilan Seçgin’in moderatörlüğünü yaptığı panelin konuşmacıları Adalet için Gençlik Kampanyası’ndan (Youth for Justice – Campaigner) Dean Ryan, Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Ergin Erbil, Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk Kampanyası’ndan (Stand Up to Racism) Zak Cochrane ve Day-Mer Gençlik Komisyon’undan gazeteci Ceren Sağır oldu.

Moderatör Seçgin yaptığı kısa açılış ve selamla konuşmasının ardından ilk söz hakkını Day-Mer Gençlik Komisyon’undan gazeteci Sağır’a verdi. Sağır konuşmasında bıçaklı saldırıların geçmişten günümüze gelen bir sorun olduğunu istatistik verileri ile ortaya koyarak, “Neden şimdiye kadar kimse buna son vermek için bir şeyler yapmadı?” diye sordu. Medya ve hükümetin yaşanan saldırıları görmezden geldiğini de dile getiren Sağır, gençler ve onların sorunlarının umursanmadığı bir yönetim sisteminin var olduğunu ifade etti. En büyük sorunun gençlere yönelik hizmet veren sosyal hizmet binalarının ve çalışanlarının kesintilerin ardından kapanması ve işsiz kalmaları olduğunu söyleyen Sağır, Day-Mer bünyesindeki Gençlik Komitesinin varlığının ve kendileri için büyük bir şans olduğunu belirtti.

Sağır’ın ardından söz verilen Adalet için Gençlik Kampanyası’ndan Ryan konuşmasına, her sabah uyandığında haberlere bakıp tanıdığı birinin bıçaklanıp bıçaklanmadığını kontrol ettiğini söyleyerek başladı. Ryan, polisin Afrikalılara ve diğer milletten insanlara karşı ırkçılık yaptığını, Kuzey Londra’da başta gençler olmak üzere hemen herkesi durdurup üzerlerini taradığını fakat bu uygulamayı zengin İngilizlerin yaşadığı bölgelerde yapmadıklarını dile getirdi.

Ryan’ın ardından söz verilen Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk Kampanyası’ndan Cochrane, sadece Enfield’de yaşanan bıçaklı saldırı oranının Londra geneline oranla iki kat olduğuna dikkat çekti. Cochrane, Muhafazakar Parti hükümetinin Amerika’yı örnek alarak her kurumu özelleştirdiğini ve gençlerin geleceklerini onların ellerinden aldıklarını savundu.

Cochrane’nin ardından söz verilen Enfield Belediyesi Meclis Üyesi Erbil, “Çeteler ve bıçaklı saldırılar çoğumuz için yeni değil; bunlar Edmonton, Tottenham ve Hackney bölgelerinde yaşayan çoğumuzun gerçeğidir.” dedi. Sosyal medya ve Kuzey Londra’da var olan toplum merkezlerinin bu sorunları gündeme getirdiğini belirten Erbil de medyanın duyarsız davrandığını söyledi. Ergin, bu sorunlarla başa çıkmak için bir araya gelmek ve birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçilen panelde dinleyicilerin sorularını yanıtlayan panelistler daha sonra söz konusu sorunlara karşı katılımcıların önerilerini dinledi.