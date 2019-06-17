Başbakan adayları TV’de tartıştı, Johnson katılmadı

İngiltere’de, Theresa May’in bıraktığı başbakanlık koltuğuna aday olanlardan 5 bakan ve milletvekili televizyon programında kozlarını paylaştı. Muhafazakar Parti üyeleri arasında yapılan oylamayla belirlenecek başbakanlık görevi için favori gösterilen eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson katılmadı.

Bakan ve vekiller Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Dominic Raab ve Rory Stewart’ın katıldığı tartışma programının ana gündem maddesi, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılması yani Brexit oldu. Eski Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşmanın parlamentodan geçmemesi nedeniyle Brexit tarihi 29 Mart’tan 31 Ekim’e ertelenmişti.

Channel 4 televizyon kanalında karşı karşıya gelen adaylar Brexit şartlarının AB ile yeniden müzakere edilme olasılığından, anlaşmasız ayrılığa kadar seçenekleri tartıştı. Eğitim ve sosyal güvenlik meseleleri de konuşulan maddeler arasındaydı. Rakipler, Boris Johnson’un programa katılmayıp soruları yanıtsız bırakmasını sert sözlerle eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Johnson için, “Ekibi 5 cana yakın arkadaşıyla olmasına izin vermiyorsa 27 AB üyesi ile nasıl başa çıkacaklar.” ifadesini kullandı.

KÜRSÜSÜNÜ BOŞ BIRAKAN BORİS JOHNSON YARIŞIN FAVORİSİ

10 ile başlayıp 6 aday ile devam eden başbakanlık yarışını Londra belediye başkanı ve dışişleri bakanı olarak görev yapmış, Brexit’in sıkı taraftarı Boris Johnson’ın kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bayrağı May’den devralacak lider, Muhafazakar Parti’nin yaklaşık 140 bin üyesinin oylarıyla belirlenecek. Milletvekilleri arasında yapılan ilk oylamada Johnson 114 vekilin desteğini alırken üç aday da elenmişti. Sağlık Bakanı Matt Hancock’un çekilmesiyle de geriye 6 isim kaldı. Oylamanın ikinci turu salı günü yapılacak.