Gençler, piknikte bir araya geldi

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, gençler için piknik düzenledi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, 2019 eğitim döneminin ve sınavların bitmesiyle birlikte ‘yaza merhaba’ diyerek piknik düzenledi.

Kuzey Londra’da bulunan Trent Park’ta buluşan gençlik ve aileleri keyif anlar geçirdi. Yaklaşık olarak 30 genç ve bazı velilerin de katılımıyla 9 Haziran Pazar günü gerçekleşen piknikte eğlenceli saatler yaşandı.

Gençlerin akranları ile birlikte kültürlerine sahip çıkarak gerçekleştirdiği piknikte, Kıbrıs’a özgü yemekler yenildi ve çeşitli aktiviteler yapılarak güzel bir gün yaşadı.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Yönetim Kurulu Üyesi Yaren Kuruovalı, Londra Gazete’ye piknikle ilgili yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere, kurulduğu günden bu yana farklı aktivitelerle gençlerimizi bir arada tutmayı ve kültürlerini yaşatmalarına olanak sağlamayı hedefliyor. Amacımız birlik ve beraberlik sağlayacak sosyal aktiviteler düzenleyerek gençleri buna dahil etmek. En önemli amaçlarımız arasında gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak, güzel ve yararlı aktivitelere yöneltmek bulunuyor. Yaz ayları sonrasında yeni etkinliklerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

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