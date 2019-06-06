Metropoliten polis servisi dedektifleri Haringey’de yaşanan kuyumcu soygunun kamera görüntülerini yayımladı. Haringey’deki kuyumcu soygunun detayları ortaya çıkıyor. MET’ten yapılan açıklamada göre 3 kişinin karıştığı soygunda iş yeri çalışanının darp edildiği, soyguncularınsa henüz yakalanamadığı belirtildi.

Green Lanes üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda yaşanan soygun 15 Nisan Pazartesi saat 12.45 civarında gerçekleşti. Olay anına ilişkin görüntülerin yayımlandığı videoda mavi mont giyen şapkalı ve gözlüklü bir kişinin elindeki takının fiyatını öğrenmek için kuyumcuya girdiği görülüyor. Çalışanın hesap yapmaya başlamasıyla şüpheli tavırlar sergilemeye başlayan soyguncu bir an arkasını dönerek eldiven takıyor ve çalışanı oyalamaya çalışıyor. Saniyeler sonra çalışana saldıran soyguncu diğer iki hırsızın da içeri girebilmesi için kapıyı açıyor. Çalışanı darp edip yere atan hırsızlar tezgahlardaki altın tabyalarını çalıp dükkandan çıkmaya çalışırken, kuyumcuda çalışan kadın bir anlık boşluktan yararlanarak dükkanın arkasındaki odaya sığınmaya çalışıyor. Otomatik kilit sistemiyle kapanan kapıyı açmaya çalışan hırsızlar her ne kadar zorlansalar da kapıyı açmayı başarıp teker teker dükkandan çıkmaya çalışıyor. Hırsızlardan ilki açılan kapıyı arkasından kapatınca iki arkadaşı tekrar içeride kilitli kalıyor. Kapıyı açmak için tekrar dükkanın arkasına yönelen mavi montlu hırsız, diğer hırsızın da kaçarken kapıyı tutmaması sonucu içeride kalıyor.

HIRSIZA KAPIYI AÇAN SAF

Kaçabilmek için defalarca dükkanın içinde dönüp duran hırsız, soygundan habersiz bir vatandaştan yardım istiyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan bir kişi kilidi açılan kapıyı açıyor ve hırsızın olay yerinden kaçabilmesini sağlıyor. Polis ihbarın ardından olay yerine gelse de hırsızlar kayıplara karıştı.

Dedektif Müfettiş Paul Ridley, soygun hakkında yaptığı açıklamada soygunun planlı bir şekilde yapıldığını, kamera kayıtları sayesinde hırsızların kimliklerinin tespit edilebileceğini söyledi.

Görgü tanıklarının ifadelerine ihtiyaç duyan polis, songun hakkında bilgisi olanların CAD 3266 of Apr15 kodunu vererek 101 numaralı telefonu ya da kimliklerini gizleyerek 0800 555 111 numarasını arayarak veya www.crimestoppers-uk.org internet sitesi üzerinden kendileriyle iletişime geçebileceklerini belirtti.