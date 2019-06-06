‘Uyuşturucu satışı dijital ortamda yaygınlaşıyor’

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) yetkilisi Alexis Goosdeel ve Avrupa Komisyonu’nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos Brüksel’de 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu’nu açıkladı.

Avramopoulos “Uyuşturucu pazarının dijital ortamda giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Ulusal ve uluslararası işbirliğini geliştirmek durumundayız. Daha koordineli bir şekilde çalışmalıyız.” dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE 140 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Raporda özellikle kokain kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen miktarın önceki yıllara kıyasla büyük oranda arttığı tespit edildi. Avrupa ülkelerinde 2016 yılında 70 ton kokain ele geçirilirken, bu sayının 2017’de iki kat artarak 140 tona ulaştığı kaydedildi.

TÜRKİYE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI MÜCADELESİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Raporda Türkiye’de 2017 yılında toplam 658 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildiği, AB ülkelerinin tamamında ise bu rakamın 662 kilogram olduğu tespit edildi.

2017’de yapılan ve 28 Avrupa Birliği üyesi ülke ile Türkiye ve Norveç’i de kapsayan araştırma, Avrupa genelinde en çok esrar ve kokain maddelerinin kullanıldığını ortaya koydu.

Raporda, Avrupa’da 15-34 yaşlarındaki 17,5 milyon kişinin esrar, 2,6 milyon kişinin de kokain kullandığı belirtildi.