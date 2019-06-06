Enfield’te yaşayan Şerife kayıp!

4 saat önce
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Londra’nın Enfield bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Şerife Parmaksızoğlu’ndan 4 Haziran Salı gününden beri haber alınamıyor.

Polisin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Enfield bölgesinde yaşayan 44 yaşındaki Şerife Parmaksızoğlu’nun en son 4 Haziran Salı günü akşamüzeri Palmers Green’de görüldüğü ve o günden beri kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

Şerife Parmaksızoğlu’nun fotoğrafını da paylaşan polis, Parmaksızoğlu’nu görenlerin veya hakkında bilgisi olanların 101 numaralı telefondan polise ulaşmaları istendi.

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