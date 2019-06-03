“Brexit stresi daha fazla AB vatandaşını psikolojik destek almaya itiyor”

16 saat önce
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Brexit krizi nedeniyle stres ve endişe altında olan AB vatandaşlarının, panik atak ve intihar düşünceleriyle başedebilmek için akıl sağlığı hizmetlerine başvurduğu belirtiliyor.

The Guardian’ın haberine göre, bir psikoterapi profesörü olan Emmy Van Deurzen, Brexit krizinin Avrupa Birliği (AB) vatandaşları üzerindeki etkileri hakkında değerlendirme yaptı.

Deurzen, Brexit krizi nedeniyle stres ve endişeleriyle başa çıkabilmek için tedaviye başlayan AB vatandaşlarının sayısının arttığını söyledi.

2 yıl önce Avrupa Birliği vatandaşları için ücretsiz terapi hizmeti vermeye başlayan Deurzen, kliniğine haftada yaklaşık 15 AB vatandaşının geldiğini, başlangıçta ise kliniğine yılda 50 ila 100 hastanın geldiğini belirtti.

Deurzen, “Neredeyse İngiltere’deki tüm vatandaşlar Brexit’ten belirli ölçüde etkilendi. Bazı insanlar sadece huzursuz. Ancak bazıları burada artık daha fazla kalamayacaklarını düşünüyor. Bazıları kaygı ve uykusuzlukla başa çıkamıyor. Bazıları ise panik atak, paranoya ve intihar düşüncesi içinde” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de 3 yıl önce yapılan referandumdan bu yana birçok kişinin tahammülünün tükendiğini ve zihinsel sağlığının zorladığını dile getirdi.

 

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