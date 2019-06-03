Trump, Londra’ya iniş yapmadan dakikalar önce şehrin belediye başkanına Twitter üzerinden saldırdı: Sadiq Khan buz gibi bir zavallı ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalı üç günlük Britanya ziyareti için Londra Stansted Havalimanı'na iniş yaptı. Trump, uçağının inişinden dakikalar önce Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan hakkında sert paylaşımlarda bulundu. Trump'ın yaptığı paylaşımlar şöyle:

“Londra Belediye başkanı olarak her anlamda felaket bir iş çıkaran Sadiq Khan, aptalca bir şekilde ziyaret eden ABD Başkanı’na, Britanya’nın açık ara farkla en büyük müttefiğine “çirkince” davrandı. O buz gibi bir zavallı, Londra’daki suçlara odaklanmalı, bana değil.

Kahn (Trump paylaşımında Khan’ın adını yanlış yazdı) onun yarısı boyunda ama bana bizim aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı’mız De Blasio‘yu hatırlatıyor, o da felaket bir iş çıkardı. Ne olursa olsun Britanya’nın iyi arkadaşı olmak ve Londra ziyaretim için çok heyecanlıyım. Şimdi iniyorum!”

Trump’ın Londra ziyareti Britanya’da bir tartışma konusu haline gelmişti. Birçok Britanyalı siyasetçi Trump’ın Muhafazakar Parti’nin yeni lideri olmak içi yarışacak Boris Johnsonhakkında yaptığı yorumlara tepki görmemiş ve Trump’ın “Britanya’nın iç siyasetine burnunu soktuğunu” söylemişti.

Trump ABD başkanlık uçağı Air Force One ile TSİ 11.00 sularında Londra’ya iniş yaptı. Uçaktan eşi Melania Trump ile inen ABD Başkanı’nı Britanya Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve ABD’nin Britanya büyükelçisi Woody Johnson karşıladı. Trump, ilerleyen saatlerde Kraliçe II. Elizabeth ile görüşecek.