Londra’da Ara Güler sergisi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler sergisi Londra’da, İstanbul fotoğrafları ile İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerinden oluşan bir seçkiyle açıldı.

Sergi Londra’nın ünlü sanat galerisi Saatchi Galeri’de İngiltere’nin Avrupa Bakanı Alan Duncan ve Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın tarafından açıldı.

Açılışına çok sayıda Türk ve İngiliz davetlinin katıldığı sergide, 39 İstanbul fotoğrafı ile 14 porte yer aldı. Sergide İngiltere tarihine ve sanatına damga vurmuş Winston Churchill, Alfred Hitchcock ve Bertrand Russell gibi isimlerin portrelerine de yer verildi.

İNGİLİZ BAKANDAN ÖVGÜ

Açılışta konuşan İngiltere’nin Avrupa Bakanı Duncan, kendisine Türkiye ile İngiltere arasındaki bağları gösteren herhangi bir şeye katılması teklif edildiğinde daima derhal “evet” yanıtı vermeyi kendisine bir kural haline getirdiğini söyledi.

Ara Güler’in isabetli bir şekilde dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri sayıldığını belirten Duncan, “Kendisini hiçbir zaman sanatçı diye tanımlamadı. Kendisini bir görsel tarihçi, bir foto muhabiri olarak gördü. Çağdaşlarının kaderini kendi görsel tarihinin kalbine yerleştirdi. Özellikle de siyah beyaz İstanbul portrelerinde bunu yaptı.” diye konuştu.

Londra gibi İstanbul’un da büyük, sürekli değişen küresel şehirlerden olduğunu belirten Duncan, “Bence Ara Güler İstanbul’un karakterini gerçekten harika bir şekilde yakalamıştır.” ifadesini kullandı.

Ekim ayında İstanbul Havalimanı’nın açılışına katıldığını hatırlatan Duncan, buranın da hizmet verdiği kent gibi eski ile yeninin bir karışımı olduğunu ve kentin biricik tarihi mirasına sadık kaldığını gözlemlediğini kaydetti.

Ara Güler sergisinin Türkiye’nin çocuklara armağan edilmiş bayramı 23 Nisan’da açılmasının da manidar olduğunu belirten Duncan, Güler’in eserleriyle çocuklara ilhan kaynağı olacağına inandığını ifade etti.

5 ŞEHİRDE DAHA AÇILACAK

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ile Doğuş Grubu Ara Güler Müzesi Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğindeki serginin Londra’nın ardından sırasıyla Paris, Kyoto, New York, Roma ve Mogadişu’da sanatseverlerle buluşması öngörülüyor.

Dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak gösterilen, “Master of Leica” unvanına sahip Ara Güler’in sergisi açılacağı diğer ülkelerden önemli karakterlerin fotoğraflarını da içerecek.

ARA GÜLER KİMDİR?

Ara Güler, 1928’de İstanbul’da doğdu. Türkiye’de yaratıcı fotoğrafçılığın uluslararası alanda ün kazanmış en önemli temsilcisi olan Güler, 1956’da Time Life, 1958’de Paris Match ve Stern dergilerinin Yakın Doğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemlerde Magnum Photos, Ara Güler fotoğraflarının uluslararası dağıtımına başladı. 1961’de İngiltere’de yayımlanan British Journal of Photography Year Book, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği’ne (ASMP) kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye’den tek üyesi oldu.

Güler, 1962’de Almanya’da Master of Leica unvanını kazandı. Yine aynı yıl fotoğraf dünyasının en önemli yayınlarından Camera dergisi, onunla ilgili özel sayı yayımladı. Lord Kinross’un 1971’de basılan Ayasofya kitabının fotoğraflarını çekti. Skira Yayınevi tarafından Picasso’nun 90’ıncı yaş günü için hazırlanan Picasso Metamorphose et Unite adlı kitabın kapak fotoğrafı Güler’e aitti. Güler’in Sanat ve sanat tarihi konularındaki fotoğrafları Time Life, Horizon, Newsweek ve Skira Yayınevi tarafından kullanıldı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtları fotoğrafları, 1992’de Fransa’da Edition Arthaud, ABD ve İngiltere’de ise “Thames&Hudson” Yayınevleri tarafından “Sinan, Architect of Soliman the Magnificent” adı ile yayımlandı.

2002’de Fransız hükümeti tarafından “Lejion D’Honneur; Officier Des Arts Et Des Lettre”, 2009’da Paris Belediyesi tarafından “La Medaille de la Ville de Paris” unvanları verildi. 2005’te Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü, 2008’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Hizmet Ödülü, 2009’da Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü, ABD’de Lucie Awards Yaşam Boyu Onur Ödülü ve 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Güler, 2004’te Yıldız Teknik Üniversitesinden, 2013’te Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden, 2014’te de Boğaziçi Üniversitesinden “Fahri Doktora” unvanı aldı.

Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, sanatçının 90’ıncı yaş günü olan 16 Ağustos 2018’de Doğuş Grubu tarafından açıldı.