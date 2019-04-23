Polis Haringey’deki cinsel saldırganların peşinde

Haringey’de Mart ayından bu yana farklı bölgelerde cinsel saldırıya ve tacize uğrayan kadınların Met Polisine bir çok kez ihbarda bulunduğu belirtildi. Haringey’de yaşanan olaylara ilişkin Met’in Kuzey Bölgesi Komuta Birimi’nden gelen dedektifler, Crouch End ve Stroud Green bölgesindeki saldırıları araştırıyor. Met Polisi, gelen bütün ihbarlarda yanlız başına yürüyen kadınların cinsel saldırıya ve tacize uğradığını aktardı.

Met Polisine gelen ihbarlar şu şekilde:

3 Mart günü, 23 yaşında bir kadın, 01: 17 sularında Malvern Road N8’de saldırıya uğradı.

16 Mart’ta, 29 yaşında bir kadın, 01: 00’da Despard Yolu N19’da saldırıya uğradı.

29 Mart’ta 22 yaşında bir kadın, Despard Yolu N19’da 00: 10’da saldırıya uğradı

29 Mart’ta 14 yaşında bir kız çocuğu Broadway’de 20: 45 sularında saldırıya uğradı.

30 Mart’ta 29 yaşında bir kadın Nelson Road N8’de 22: 40 saatlerinde saldırıya uğradı.

18 Nisan’da, 19 yaşında bir kadın, 22: 15’te N4 Lancaster Yolu’nda saldırıya uğradı.

Haringey’de yaşanan bu saldırılara ilişkin, Kuzey Bölge Komuta Birimi’nden Dedektif Pete Dyche soruşturmaya liderlik ediyor. Soruşturmayla ilgili konuşan Pete Dyche, “Bu suçlar arasındaki herhangi bir bağlantıya açık bir görüş veriyoruz. Soruşturmamızın bir parçası olarak bir dizi acil soruşturma yürütüyoruz ve failleri yakalamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.

Bu bölgelerde akşamları yalnız yürüyen herkesin çevresine dikkat etmelerini ve şüpheli herhangi bir etkinliği derhal polise bildirmelerini tavsiye ederim” dedi. Met polisi soruşturmaya yardımcı olabilecek bilgilere sahip olan insanların polisi aramasını e-posta göndermesini istedi.