Yunus Emre Enstitüsü 2. Türk Filmleri haftası başlıyor

Londra Yunus Emre Enstitüsü 2. Türk Filmleri haftasını 24-30 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

Aralık 2018’de gerçekleşen 1. Türk Filmleri haftasından sonra Yunus Emre Enstitüsü, Londra’nın merkezindeki tarihi Regent Street Sinemasında Türk Sinemasının ödüllü son filmlerini izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. 2. Türk Filmleri haftasının açılışı 22 Mart tarihinde, Regent Street Sinemada gazeteciler, akademisyenler, eleştirmen ve oyuncuların katıldığı Can Ulkay’ın yönetmenliğini yaptığı Türk İşi Dondurma filminin Avrupa Lansmanı ile gerçekleşti.

11 uzun metrajlı filmin yanında kısa filmler, belgeseller ve söyleşilerin de gerçekleşeceği 2. Türk Filmleri haftası 24 Nisan 2019 tarihinde SOAS üniversitesinde gösterilecek Bırakın Çocuk Oynasın adlı belgeselin gösterimiyle başlayacak. 25 Nisanda, yine aynı mekanda saat 19.30’da Türk Dizileri konulu bir söyleşi gerçekleşecek. O gün 15.30’da Meleklerin Koruyucusu adlı belgeselin gösterimi ise Yunus Emre Enstitüsünde olacak.

26 Nisanda Regent Street Sinemada etkinlikler, NETFLIX üzerine yapılacak bir söyleşi ile başlayacak. Yine aynı günün akşamında, 2. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren ve Almanya’nın bozguna uğramasında payı olan casus Çiçero’nun savaştaki etkisini ve savaş sonrası yaşadıklarını konu alan Çiçero filmi gösterilecek.

27 Nisan, film haftasının en yoğun günlerinden biri olacak. Birbirinden başarılı tam 4 film Regent Street Sinemada izlenebilecek. Büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerle hayata tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin konu edildiği Sarı Sıcak saat 14.00’de, yönetmenliğini Mahmut Fazıl Çoşkun’un yaptığı Yozgat Blues ise Saat 16.00’da seyircilerle buluşacak. Abisi yerine hapse giren Yusuf’un hapis sonrası hayatını ve hayatlarına giren Yasemin’in hikâyesini konu alan Kardeşler filmi 18.30’da gösterilecek.

Günün son filmi Halef saat 21.00’de izleyici karşısına çıkacak. Yaşadığı travma sonucu yıllar önce ayrıldığı evine dönen genç bir adamın karşılaştığı sürpriz sonuçla değişen yaşantısını konu edinen filmin yönetmeni Murat Düzgünoğlu sorulara cevap vermek üzere orada olacak.

28 Nisan yani film haftasının 5. günü sinemaseverler için yine dopdolu bir gün. Program, zamanını güvercinleri ile ilgilenerek geçiren bir genç adamın hayatın gerçekleri ile yüzleşmesini konu edinen Güvercin filmi ve yönetmeni Banu Sıvacı ile yapılacak söyleşi ile başlayacak. Yine aynı gün saat 15.30’da gösterilecek Murtaza filmi, İstanbul’daki kızlarının ölüm haberini alan Malatya’nın dağ köylerinde birinde yaşayan babanın kör olan eşinden durumu saklama çabalarını konu edinir. Akşam saat 18.00’de ise Tayfun Pirselimoğlu’nun yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Yol Kenarı adlı filmi izleyiciyle buluşacaktır. Film, gizemli olayların olduğu bir kasabaya gelen genç bir adamın kasaba halkı tarafından Mehdi olduğuna inanılma hikâyesini ele alır. Yönetmen filmin ardından meraklıların sorularına cevap verecek.

2. Türk Filmleri haftasının açılışında Avrupa lansmanı yapılan Türk İşi Dondurma’nın gösterimi 28 Nisan saat 20.30’da olacak.

29 Nisan saat 18.00’de Paranın Kokusu gösterilecek. Filmde, taksi şoförü Mehmet’in taksisine kamera koyması ile başlayan macerası mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte ait dosyanın takside unutulması ile daha da karmaşık hale gelir. Mehmet ve arkadaşı Adnan’ın bu macerasının gösteriminden sonra yönetmen Ahmet Boyacıoğlu soruları cevaplayacak.

2. Türk Filmleri haftasının son günündeki etkinlikler Londra’nın prestijli Üniversitelerinden Kings College’da Arthur & Paula Lucas Lecture Theatre salonunda gerçekleşecek. Saat 16.00’da kısa film gösterimleri olurken ve Kings College’in Türk fimleri üzerine çalışmalar yürüten akademisyeni Iain R. Smith gösterimler sonrası söyleşi gerçekleştirecek.

Film haftası, Türk sinemasının değerli yönetmenlerinden Ömer Lütfi Akad’ı anarak son bulacaktır. Akad’ın Hudutların Kanunu filminin gösteriminden sonra Iain R. Smith, Prof. Nezih Erdoğan ve Philip Bergson’un katılımıyla bir söyleşi gerçekleşecek.

Yunus Emre Enstitüsü bu dolu dolu geçecek film haftasına tüm sinemaseverleri bekliyor.