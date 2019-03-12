Parlamentoda Brexit Anlaşması yeniden reddedildi

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve ülkenin birlikten ayrılmasının (Brexit) koşullarını belirleyen anlaşmayı ikinci kez reddetti.

Theresa May’in Brexit anlaşması Avam Kamarası tarafından 149 oy farkla reddedildi. 242 vekil anlaşmadan yana oy kullanırken, 391 vekil anlaşmanın aleyhinde oy kullandı. May’in anlaşmasının reddedilmesinin ardından, İngiliz parlamentosu yarınki oturumda ‘anlaşmasız ayrılık’ seçeneğini oylayacak.

Başbakan May, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, “Parlamento, anlaşmasız ayrılıktan yana oy kullanırsa hükümet bunu uygulayacak. Parlamento anlaşmasız ayrılığı reddederse, Perşembe günü Brexit’in ertelenmesi için oylama yapacağız. Anlaşmasız ayrılığa karşı, erteleme için oy kullanmak problemi çözmeyecek. Avrupa Birliği, ertelemeyi ne için kullanacağımızı bilmek isteyecek.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay parlamentoya gelen anlaşma 230 oy farkla reddedilmiş ve bu İngiltere tarihindeki en büyük parlamento yenilgisi olarak kayıtlara geçmişti. İngiliz vekiller, anlaşmada yer alan ve Kuzey İrlanda sınırında fiziki sınır oluşturulmasını engelleyen ‘tedbir maddesi’ nedeniyle anlaşmayı reddetmişlerdi. Ancak May’in bu madde üzerinde AB ile mutabakata vardığı revizeler de İngiltere parlamentosu tarafından yeterli görülmedi.