İngiltere Parlamentosu’nda Brexit için kritik oylama öncesi arka arkaya ‘Hayır’ açıklamaları İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında varılan Brexit anlaşması bugün İngiltere Parlamento'da oylanacak. Kuzey İrlanda'nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve iktidardaki Muhafazakar Parti'nin içindeki Brexit yanlısı Avrupa Araştırma Grubu (ERG), anlaşmayı desteklemediklerini açıkladı. DUP, İngiltere'de azınlık hükümetine dışardan destek veriyor.

DUP ve ERG’den yapılan açıklamalar, İngiliz hükümetinin en üst düzey hukuk danışmanı Geoffrey Cox’un, İngiltere Başbakanı Theresa May’in AB ile yeniden müzakere ettiği Brexit anlaşması ile ilgili yasal tavsiyesini açıklamasının ardından geldi.

Geoffrey Cox, tartışmalı İrlanda sınırı konusunda, May hükümetini zor durumda bırakacak bir açıklama yaptı. Cox, anlaşma metninin İngiltere’ye, “backstop” uygulamasından tek taraflı olarak ayrılma hakkı vermediğini, bu konuda riskin azalsa da hala sürdüğünü bildirdi ve Avam Kamarası’ndaki konuşmasında da bu görüşünü tekrarladı. Yasal tavsiye, May’in İngiltere Parlamentosu’nda bugün yapılacak oylamayı kazanabilmesi açısından kritik önemde görülüyordu. May ise anlaşma metnine “yasal bağlayıcılığı olan” hükümler eklendiğini söylemişti.

May: Brexit’in gerçekleşmeme riski var

Başbakan May İngiltere Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada milletvekillerine, “koşulları düzeltilen” anlaşmaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

May aksi takdirde, “Brexit’in gerçekleşmememe riski olduğunu” söyledi.

İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay de, “backstop tuzağına düşürülmeleri halinde” AB’nin kötü niyetle hareket etmiş olacağını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin Brexit Sözcüsü Keir Starmer ise “Yasal tavsiye sonrası hükümetin stratejisi paramparça oldu” dedi.

İngiliz Sterlini, Cox’un yasal tavsiyesini açıklamasının ardından Amerikan Doları karşısında değer kaybederek 1,3046 seviyesine geriledi.

Parlamento’da kritik oylama

İngiltere Parlamentosu, ülkenin AB’den ayrılmasının (Brexit) koşullarını belirleyen anlaşmayı bu akşam bir kez daha oylayacak. Anlaşma Ocak ayında 230 oy farkla reddedilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May, oylama öncesi Strasbourg’daki temaslarının ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanınbüyük farkla reddinin en önemli nedeni olarak gösterilen “backstop” uygulamasının “kalıcı olmayacağının” garanti altına alındığını söylemişti.

May ayrıca İngiltere ve AB’nin, Aralık 2020’ye kadar “backstop” yerine alternatif bir mekanizma oluşturma konusunda da anlaştıklarını belirtmişti.

Strasbourg’ta geç saatlerde yapılan müzakelerin ardından İngiltere Başbakanı Theresa May ile ortak basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise anlaşmanın kabul edilmemesi durumunda “üçüncü bir şans olmadığını” söylemişti.