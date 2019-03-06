‘İrlanda’yı seviyorum’ paketleri Londra’yı karıştırdı

İNGİLTERE’NİN başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan paketlerde el yapımı patlayıcılar tespit edildi. İngiliz medyası, içinde elyapımı patlayıcılar tespit edilen paketlerin “İrlanda’yı Seviyorum” pullarıyla postalandığını duyurdu.

İngiltere’nin başkenti Londra’da iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, her üç paketin de açılması durumunda küçük birer yangına yol açma kapasitesinde olduğu kaydedildi.

Beyaz zarflar içinde bulunan patlayıcıların birbiriyle ilişkili olduklarının değerlendirildiği ifade edilen polis açıklamasında, fail veya faillerin amacıyla ilgili yorum yapılmadı.

Polis müdahalesi sırasında havalimanları ile metro istasyonundaki seferlerde aksama yaşanmadı.

Terörle Mücedele Polis ekipleri tarafından araştırılan olayla ilgili detaylı açıklama yapılması bekleniyor.

İRLANDA VE İNGİLİZ POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON

Patlayıcıların bulunduğu paketlerin üzerinde “İrlanda’yı Seviyorum” pulları bulunduğunu belirten İngiliz polisi operasyona İrlanda polisini çağırdı. Paketlerin Dublin’den postalandığı tespit edildi. Londra’daki terörle mücadele soruşturmasını Scotland Yard, İrlanda polisi ile birlikte yürütüyor.

Heathrow havalimanına gönderilen paketin açılır açılmaz alev aldığı ifade edilirken, eş zamanlı olarak Londra’nın en kalabalık istasyonu olan Waterloo ve City Havalimanına gönderilen paketlerinse açılmadığı ifade edildi.

İngiltere’de 2017’de meydana gelen 5 terör saldırısında 36 kişi hayatını kaybetmişti.

TERÖR ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın meydana geldiği 5 Mart gününde, her üç noktada de personel tahliye edildi ve olay yerine uzman bomba memurları çağrıldı.

Uçuşlar her iki havaalanında da etkilenmedi ve Waterloo’da tren hizmetleri etkilenmedi.

Ancak 5 Mart gecesi Londra’daki nakliye patronlarıyla güvenlik brifingleri yapılırken silahlı polisler üç taşıma merkezinde güvenlik önlemleri aldı.

Bir Met Polisi şu ifadeleri kullandı:

“Paketler – sarı Jiffy çanta içerisinde A4 boyutlu beyaz posta çantaları – uzman memurlar tarafından küçük doğaçlama patlayıcı cihazlar olarak değerlendirildi.

Bu cihazlar, soruşturmanın bu ilk aşamasında, açıldığında başlangıçta küçük bir yangını ateşleyebilecek gibi görünüyor. Met Polis Terörle Mücadele Komutanlığı olaylara bağlantılı bir dizi olarak müdahale etti. Met Polis, şüpheli paketleri polise ihbarda bulunma ve raporlama konusunda Londra genelinde hub’ları taşıma önerileri yayınladı.”

London City Airport açıklaması: “Şehir Havacılık Evi’nin yeniden açıldığını ve küçük bir doğaçlama patlayıcı cihazın keşfi nedeniyle yaklaşık 12 personelin saat 12.15’de boşaltılmasının ardından personelin güvenli bir şekilde geri döndüğünü teyit edebiliriz. Uzman polis memurları, uçuş operasyonlarını etkilemeyen cihazla ilgilendiler. Havaalanı terminali açık kaldı. Metropolitan Polisi tarafından yapılan araştırmalar devam ediyor.”