İngiliz Kraliyet Ailesi’nden, ‘hakaret içerikli mesajlara’ tepki

İngiliz Kraliyet Ailesi, internetteki sosyal medya hesapları üzerinden kendilerine yönelik hakaret içerikli mesaj yazanların engelleneceğini, gerektiği durumlarda bu kişilerin polise şikayet edileceğini açıkladı.

Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada sosyal medya kullanıcılarının Kraliyet Ailesi’ne ait paylaşımlara hangi şartlarda yorum yazabilecekleri belirtildi. Buna göre hakaret, nefret ve ırkçı söylemler içeren yorumların kaldırılacağı belirtildi.

Yorumların bu kuralları çiğneyip çiğnemediğine kendilerinin karar vereceğini belirten aile, yorumu yazan kullanıcıların engellenebileceğini de duyurdu.

“Sosyal medya hesaplarımızın amacı herkesin güvenli bir şekilde görüşlerini dile getirerek yorum, soru ve öneri yazabileceği bir ortam oluşturmaktır.” denilen açıklamada kullanıcılardan nazik ve saygılı olmaları rica edildi.

Son dönemlerde Kraliyet Ailesi’nden Prens William’ın eşi Kate Middleton ve Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’a yönelik sözlü saldırıların artması nedeniyle bu açıklamanın yapılmış olabileceği düşünülüyor.