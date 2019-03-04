Karakuş, yazdığı tiyatro oyununu, çocuklara armağan etti

ENFIELD Belediye Başkanı Saray Karakuş tarafından yazılan tiyatro oyunu, Millfield tiyatro salonunda 26 Şubat’ta sergilendi.

Toplumlar arasında engelleri yıkmayı ve insanlar arasında sevinci yaymayı amaçlayan tiyatro oyunu, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş tarafından yazıldı. Karakuş’un yazdığı tiyatro oyunu ‘Together We are Enfield’, 26 Şubat Salı günü Kuzey Londra’da bulunan Millfied tiyatro salonunda tiyatro sevenleriyle buluştu.

Gösteriye Barnet Belediye Başkanı Reuben Thompstone, Bromley Belediye Başkanı Kim Botting, Waltham Forest Belediye Başkanı Sally Littlejohn, Tower Hamlets Belediye Sözcüsü Victoria Obaze, Haringey’in geçen dönem Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Kate Anolue, Yasemin Brett, Ayfer Orhan, Hüseyin Işık Akpınar, Tolga Aramaz, Ergin Erbil, Doug Taylor ve Christine Hamilton’un da aralarında yer aldığı çok sayıda Belediye Meclis Üyesi ile tiyatroseverler katıldı.

Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, yazdığı tiyatro oyunu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Yazmış olduğum tiyatro oyununda, toplum hizmetinin yanında Enfield’deki yaşamı ve kendinizi bir yere ait hissetme duygusunu yansıtmak istedim. Bu temaları yansıtmak istedim. Umarım tiyatro sevenleride oyunu izlerken büyük bir zevk alacak. Toplayacağımız bütün gelirler ‘Together We Are Enfield’ ismindeki belediye hayır kuruma bağışlanacaktır.

Enfield bölgesinin tarihi hikayeleri yanı sıra yaşayan çok güzel insanları var sevgi dolu, vicdanlı ve çıkarsız .Sevgi yi temel aldığım bu projenin tüm kredileri Platinum Performing for arts ın kurucusu Nina Lewis Hart ve dün gece sahne alan o güzel çocuklara gitsin.”

Enfield Belediyesi tarihinde ilk defa bir belediye başkanı Enfield hakkında tiyatro oyunu yazıp yönetti. Birlik ve beraberliğin öneminin anlatıldığı oyun tiyatroseverler tarafından çok beğenildi.

Belediye Başkanı olmadan oyunculuk ve tiyatro kişiliği ile bilinen Saray Karakuş, 2017 yılında Londra’da ilk kez Türkçe Tiyatro Festivali’ni düzenlemişti. Türkçe Tiyatro Festivali kapsamında Türkiye’den gelen ünlü tiyatro sanatçıları sanatseverlerle buluştu. Oyun yazarı Karakuş ve Oyuncu Ümit Baysal tarafından organize edilen tiyatro festivali 2018 yılında ikinci kez gerçekleşmişti.