İşçi Partili Kıbrıslı Türkler’den, Kıbrıs’taki müzakerelere destek

7 saat önce
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İşçi Partili Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’taki iki lider tarafından iki-toplumlu, iki-kesimli ve siyasi eşitlik temelinde oluşturulacak Birleşik Federal bir Kıbrıs için yeniden başlatılacak çözüm müzakerelerini desteklediklerini açıkladılar.

İşçi Partili Kıbrıslı Türkler Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Esat Mustafa’nın açıklaması şöyle:

İşçi Partili Kıbrıslı Türkler, İşçi Partisi’nin politikası ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda, Sayın Mustafa Akıncı ve Sayın Nikos Anastasiadis liderlikleri tarafından iki-toplumlu, iki-kesimli ve siyasi eşitlik temelinde oluşturulacak Birleşik Federal bir Kıbrıs için yeniden başlatılacak çözüm müzakerelerini destekler ve bu çözüm şeklini benimseyen tüm sivil toplum kuruluşları, politik gruplar, örgütler ve demokratik kurum ve kuruluşlar ile birlikte uyumlu olarak çalışmayı öngörür.”

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