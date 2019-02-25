Begüm’ün babasından, İngiltere’nin kararına destek

IŞİD’li Şamima Begüm’ün babası Ahmet Ali, kızının İngiltere vatandaşlığından çıkarılmasını destekledi. IŞİD’in elindeki son cephe olan Baguz kasabasından kaçan Begüm, şu anda El Havl Kampı’nda yaşıyor.

Dört yıl önce IŞİD’e katılan ve şimdi ülkesine geri dönmek isteyen İngiliz Şamima Begüm’ün babası, İngiltere İçişleri Bakanı Sacid Cavid’in kızını İngiliz vatandaşlığından çıkarma kararını desteklediğini söyledi.

‘KIZIMIN SURİYE’DE SIKIŞTIĞINI BİLİYORUM’

Basına ilk defa açıklamada bulunan baba Ahmed Ali (60), İngiliz Daily Mail gazetesine verdiği demeçte, “İngiliz hükümetinin, kızımın geri dönmesini istemediğini biliyorum ve bunda bir sorun yok. Kızımın Suriye’de sıkıştığını da biliyorum. Ama bunun nedeni onun orada sıkışıp kalmasına neden olan eylemler yapmış olması” dedi.

AKRABALARI: İNGİLTERE BEGÜM’E KUÇAK AÇMALI

Begüm’ün İngiltere’ye geri dönmesine izin verilmesini isteyen diğer akrabaları gibi düşünmeyen baba Ahmed Ali, “Hükümetin tarafındayım. Doğru mu yanlış mı diyemem ancak ülke kanunları kızımın vatandaşlığını iptal etmenin doğru olduğunu söylerse, buna katılırım” diye konuştu.

BABA ALİ, ŞİMDİ BANGLADEŞ’TE YAŞIYOR

Emekli bir terzi olan Ahmed Ali 1975’te İngiltere’ye geldi ve yedi yıl sonra Begüm’ün annesi Esma ile evlendi. Eşi ile Londra’daki Bethnal Green’e yerleşti ve dört kızları oldu ancak 1990’larda yaptığı ikinci evliliğinin ardından, Bangladeş’e yerleşti. Bunun ardından, İngiltere ile Bangladeş arasında gidip gelerek çocuklarını görmeye çalıştı.

EN SON İKİ KIZI DA IŞİD’E KATILDI

Ahmed Ali, kızın en son iki kız arkadaşı ile IŞİD’e katılmak üzere Suriye’ye kaçmadan önce gördüğünü söyledi.

Baba Ali, “IŞİD’e katılma kararından pişmanlık duymuyor ancak şimdi eve gitmek istiyor. Çünkü 9 aylık hamile. En azından bir hata yaptığını itiraf etmiş olsaydı, onun için üzülebilirdim” diyerek kızını eleştirdi.

Baba, kızının Suriye’ye kaçmadan önce radikalizm yanlısı bir davranışta bulunmadığını da sözlerine ekledi.

BEGÜN ŞU ANDA SURİYE’DEKİ EL HAVL KAMPINDA YAŞIYOR

Öte yandan, Şamima Begüm’ün diğer akrabaları, Begüm’ün İngiliz vatandaşlığından çıkarılması kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

IŞİD’in elindeki son cephe olan Baguz kasabasından kaçan Begüm, şu anda El Havl Kampı’nda yaşıyor.