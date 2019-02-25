‘İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışı 2021’e ertelenebilir’ iddiası…

Guardian gazetesi, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) tarihinin 2021 yılına ertelenebileceğini açıkladı.

İngiltere’nin normal takvime göre 29 Mart’ta AB’den resmen ayrılmış olması gerekiyor.

Ancak Başbakan May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının 15 Ocak’ta parlamentoda ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından başlattığı yeniden müzakere sürecine de parlamentodan destek almayı başaramadı.

“AYRILIK 2021’E ERTELENEBİLİR”

İngiltere merkezli Guardian gazetesinin, Avrupa Birliği diplomatlarına dayandırdığı habere göre, Theresa May hükümetinin AB’den bir uzatma daha talep etmesi halinde, Birlik ayrılık tarihini 2021 yılına erteleyecek.

Medyada çıkan 3 aylık erteleme taleplerinin gündeme gelmesinin ardından Avrupa Birliği yetkilileri, May hükümetinin bugüne kadarki performansından yola çıkarak, kısa süreli bir ertelemenin sonuç getirmeyeceğini düşünüyor.

İNGİLİZ BAKANLARDAN ERTELEME TALEBİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker da daha önce Brexit müzakereleri için çıkış tarihinin ertelenmesi talebine hiçbir AB ülkesinin karşı çıkmayacağını söylemişti.

İngiltere Çalışma Bakanı Amber Rudd, Adalet Bakanı David Gauke ile İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, Daily Mail gazetesinde yayımladıkları ortak makaleyle, Parlamentoda yapılacak bir oylamada İngiltere’ye AB ile daha fazla müzakere zamanı tanınması için oy kullanacaklarını duyurmuştu.