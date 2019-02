İşte Oscar 2019 ödüllerini kazanan oyuncular ve filmler…

Akademi Ödülleri olarak da bilinen sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar sahiplerini buldu. 1929 yılından bu yana düzenlenen Akademi Ödülleri’nde ‘En İyi Film’ kategorisindeki ödülün sahibi, ünlü bir piyanist ve konser turunda şoförü olarak çalışan Tony’nin hikayesini anlatan ‘Green Book’, Türkçe adıyla ‘Yeşil Rehber’ oldu.

En iyi erkek oyuncu ödülünü gecenin favorilerinden Rami Malek, ‘Bohemian Rhapsody’de canlandırdığı Queen’in ünlü solisti Freddie Mercury rolüyle kucakladı. Malek, yer aldığı Mr. Robot dizisi televizyonda sürerken, sinema dalında en büyük ödülü de almış oldu.

Malek, konuşmasında ‘Göçmen ve kendine karşı dürüşt eşcinsel bir adamın filmini yaptık. Bu akşam onu ve hikayesini sizle kutluyor olmam, böyle hikayelere nasıl özlem duyduğumuzun kanıtı’’ dedi.

En iyi kadın oyuncu Oscarı da ‘The Favourite’ filminde canlandırdığı Kraliçe Anne rolüyle Olivia Colman’ın oldu. Film, 18’inci yüzyılda Kraliçe Anne dönemindeki iktidar çekişmeleri ve siyasi entrikaları konu alıyordu.

Bu yıl sunucusuz gerçekleştirilen ödül töreni, Queen ve Adem Lambert’ın ‘’We Will Rock You’’ and ‘’We Are Champions’’ performansıyla başladı.

Gecenin tek siyasi esprisi, ilk konuk sunuculardan komedyen Maya Rudolph’a aitti. Rudolph, ‘’Kafanız karıştıysa anımsatayım. Bu gecenin sunucusu yok, popüler film kategorisi de mevcut değil. ‘Meksika da duvarı ödemiyor’’ diyerek, Başkan Donald Trump’ın ABD sınırına örmeyi planladığı duvarı eleştirdi.

Törende aktör Javier Bardem’in en iyi yabancı dilde film ödülünü sunarken İspanyolca yaptığı konuşma da dikkat çekti.

Bardem, ‘’Hiçbir sınır ya da duvar yeteneği ve yaratıcılığı kısıtlayamaz. Herhangi bir kıtadaki herhangi bir ülkenin herhangi bir bölgesinde, bizi alıp götüren öyküler hep olmuştur ve bu gece farklı ülkelerin kültürlerinin, dillerinin önemini ve mükemmelliğini kutluyoruz’’ dedi.

Ödülü, beklendiği gibi Alfonso Cuaron’un 1970’li yıllarda Mexico City’de orta sınıf hayatını, ırksal ve sınıfsal uçurumları anlattığı filmi ‘Roma’ aldı. Cuaron, en iyi yönetmen ve sinematografi ödülünü de evine götürdü.

Green Book’taki rolüyle Mahershala Ali, en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar’ına layık görüldü. Ali, iki yıl önce aynı ödülü ‘Moonlight’taki performansıyla kazanmıştı. Ali ayrıca, Tom Hanks’den sonra aynı Oscar’ı kısa arayla kazanan ikinci erkek oyuncu oldu. Tom Hanks, ‘Forrest Gump’ ve ‘Philadelphia’ filmleriyle 1994 ve 1995’te en iyi erkek oyuncu Oscar’ını kazanmıştı.

En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü, ‘If Beale Street Could Talk’ filmindeki rolüyle Regina King kazandı.

‘A Star is Born’ filminin yıldızları Bradley Cooper ve Lady Gaga’nın düeti ‘’Shallow’’, gecenin en çok alkış alan performanslarından biri oldu. ‘’Shallow’’, en iyi orijinal şarkı dalında da Oscar’a layık görüldü.

Amerikan kültürünün efsaneleşmiş sanatçılarından Bette Midler, Mary Poppins Returns filminden ‘’The Place Where Lost Things Go” adlı şarkıyı seslendirdi. Gecede sahne alanlar arasında Jennifer Hudson ‘’I’ll Fight’’ şarkısını seslendirirken, Gillian Welch ve David Rawlings ‘’When a Cowboy Trades His Spurs for Wings’’ şarkısında düet yaptı.