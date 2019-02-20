İngiltere karar verdi: Shamima Begum vatandaşlıktan çıkarılıyor

İngiliz hükümetinin terör örgütü DEAŞ’a katılmak için Suriye’ye giden Shamima Begum’u vatandaşlıktan çıkarma sürecini başlattığı bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığından Begum’un ailesine gönderilen mektupta Bakan Sajid Javid’in genç kızın vatandaşlıktan çıkarılması talimatını verdiği aktarıldı.

Geçen hafta Begum’un Suriye’de bir sığınmacı kampında yaşamaya başladığı ortaya çıkmıştı. Times gazetesine konuşan Begum, “Bethnal Green’den 4 yıl önce kaçan 15 yaşındaki aptal kız değilim. Buraya geldiğime de pişman değilim.” demişti.

Habere göre yeniden hamile kalan Begum, çocuğuyla birlikte İngiltere’ye dönmek istediğini belirtmişti. Begum’un İngiltere’ye dönme isteğiyle ilgili İngiliz basınına açıklama yapan Güvenlik Bakanı Ben Wallace, genç kızın yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemesinin “kaygı verici” olduğunu bildirmişti.

“İnsanlar neye karıştıklarının farkında olmalı.” ifadesini kullanan Wallace, “eylemlerin sonuçları olduğunu” söylemişti.

Shamima Begum’un, Kadiza Sultana ve Amira Abas adlı iki okul arkadaşıyla 17 Şubat 2015’te İstanbul’a gittiği tespit edilmişti.