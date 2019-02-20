Güney Kıbrıs’ta domuz gribinden ölenlerin sayısı artıyor

Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı giderak artıyor. Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün bir kişi daha domuz gribinden hayatını kaybetti. Böylece Aralık 2018'den bugüne kadar Güney Kıbrıs'ta domuz gribinden ölenlerin sayısı 9'a çıkmış oldu.

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Rum Sağlık Bakanlığı; Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören bir hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı bulaşıcı hastalıklar gözetim birimi sorumlusu Maria Koliu da, “Hastalıklar nedeniyle 50 bin grip aşısının ülkeye geleceğini” söyledi.

SAĞLIK BAKANI: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Filiz Besim de,  “Kuzey Kıbrıs’ta gerekli tüm önlemleri aldık. Güney Kıbrıs dahil tüm ülkelerdeki vakaları yakından takip ediyor, sonucuna göre de önlemlerimizi alıyoruz. Şu ana kadar domuz gribinden bir kaybımız yok” dedi.

 

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