Nissan’dan Brexit’te tepki

NISSAN, yeni nesil X-Trail modelini İngiltere’de üretmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) için düzenlediği referandumun ardından, bu sürecin başlangıcı için hazırlıklarını yapan İngiltere, bu konuda sancılar yaşıyor.

Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı ve Brexit koşullarını içeren anlaşmayı parlamentodan geçirememesi üzerine, yeni seçenekler üzerine yoğunlaşılırken, Birlik ile hiçbir anlaşmaya varılmadan sürecin devam etmesi, yani “anlaşmasız Brexit” de gündeme geldi. İşte bu tehlikeye ilk tepki veren de, uzun süredir İngiliz siyasileri uyaran otomotiv sektörü oldu.

Sürecin neredeyse başından bu yana “anlaşmasız Brexit’in tehlike olacağı”nı söyleyen ve AB ile “Türkiye benzeri bir Gümrük Birliği yapılması gerektiği”ni savunan İngiliz otomotiv sektörü, sonuç alınamaması ve belirsizliğin artması üzerine “yatırımlarının frenine” bastı.

İngiltere’de uzun yıllardır üretim yapan Japon devi Nissan, yeni nesil X-Trail modelini İngiltere’de üretmekten vazgeçtiğini açıklayarak, ülke gündemini sarstı. Son dönemde yönetimsel anlamda krizler de yaşayan Nissan, belirsizlik nedeniyle üretim planlarını yeniden gözden geçirdiğini ve bu modelin Avrupa için üretimini da Japonya’daki tesiste gerçekleştireceğini bildirdi.

Nissan, İngiltere’nin AB’den ayrılma yönünde karar aldığı referandumdan birkaç ay sonra yaptığı açıklamada, yeni nesil X-Trail modelini Sunderland tesislerinde üretmeye karar verdiğini bildirmiş, bu da Brexit yanlıları tarafından “destek” olarak algılanmıştı. Nissan üretim tesislerinin bulunduğu Sunderland, yüzde 60 oranında “Brexit lehinde” oy kullanmıştı.