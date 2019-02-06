Modern sanatın çılgın kızı Tracey Emin liderleri eleştirdi

İngiltere’de yaşayan Kıbrıs asıllı ingiliz sanatçımız Tracey Emin, Londra sergisinde eski İşçi Partisi lideri Tony Blair ve eski Muhafazakar Parti lideri David Cameron’u eleştirdi.

Sanatçı yaklaşık 10 yıl önce İşçi Partisinden ayrılmış ve Muhafazakar Partisini desteklemeye başlamıştı.

Tracey Emin, Londra’da, Bermondsey bölgesinde bulunan White Cube galerisinde bir sergi açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Emin, bir zaman desteklediği İşçi Partisi lideri Tony Blair ve Muhafazalar Parti lideri David Cameron’u eleştirdi.

Emin, ‘Tarih onları bu ülkeye en korkunç şeyleri yapmakla sorumlu tutacak’ dedi.

Önce Irak ve daha sonra Brexit, Tracey Emin’nin düşüncelerine değişmesine sebep oldu. 10 yıl öncesine kadar İşçi Partisini destekleyen Emin, daha sonra Muhafazakar Partisini desteklemeye karar almıştı. Fakat Brexit sürecinden dolayı, David Cameron’a da kızgın olduğunu vurguladı.

Tracey Emin, şu açıklamayı yaptı:

“Tony Blair ve David Cameron, yapabilecekleri en aptalca şeyleri yaptılar. Her ikisi de iyi politikacılar ve temelde iyi insanlar, fakat her ikisi de politik sistemimize en korkunç şeyleri yapmakla hatırlanacak. Onların ülkemiz adına sergilemiş oldukları kötü davranışlardan dolayı kötü hatırlayacağız. Böyle bir hayata nasıl düştüler bilmiyorum ve bir türlü anlayamıyorum.

Bir zamanlar bu iki adamı da desteklediğimi bilmek beni gerçekten rahatsız ediyor. Tek bildiğim, onların almış olduğu yanlış kararlarından dolayı bir karmaşa içerisindeyiz” dedi.

Emin, Brexit’ten daha “iğrenç bir şey” düşünemediğini söyledi ve şu ifadeyi kullandı:

“Gerçekten delilik. Avrupa’yı tek edersek, her şey yolunda giderse, kendi lahanalarımızı yemekten mutlu olursak ve ada zihniyetiyle bir adada yaşamaktan mutlu olursak, belki bütün bunlara inanırım. Ancak bunun böyle olacağını sanmıyorum.”

İkinci bir referandumu destekleyen Emin, Theresa May’ın kendisine göre bir başbakan olmadığını söyleyerek, Theresa May’ın işini yapmak isteyen hiçbir erkekte göremediğini belirtti.

Sergi açılışında konuşan Emin, yaklaşık 10 yıl boyunca uykusuzluktan mustarip olduğunu, ancak daha da kötüye gittiğini ve giderek daha fazla ruhunun yok olduğunu söyledi.

Emin, “Yatağa uzanıp Radyo 3 ve Dünya Servisi’ni dinlemem gereken bir noktada ya da her neyse… bir şeye konsantre olmak gerçekten zor çünkü aklım çok sisli ve vücudum düzgün çalışmıyor” dedi.