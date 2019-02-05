Hırsızlıktan yargılanan Hüseyin Bolat’a 11 yıl ceza

Hüseyin Bolat, Snaresbrook Crown Court’ta yargılandığı hırsızlık suçlarından dolayı 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

38 dakika önce
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Stepney bölgesindeki bir eve girmeye çalişan Hüseyin Bolat ve beraberindeki grup yakalandıktan sonra hakim karşısına çıktı. Bir süredir davası devam eden Bolat, daha öncede karıştığı hırsızlık suçları göz önünde bulundurularak 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karıştığı hırsızlık olayında güvenlik kameralarına takılan Bolat, olay sonrası Haringey’de bir polis memuru tarafından tanınarak göz altına alındı.

Cezaevine götürülen Bolat, devam eden yargılama sürecinin son bulmasıyla 11 yıl hüküm giydi. Polis, dava sürecine müdahil olan üç şüpelinin hala arandığını belirterek, olaya ilişkin görüntüleri yayınladı. Met Polisi, vatandaşların suçlulardan herhangi birisini tanıması durumunda derhal polisi bilgilendirmesi gerektiğini vurguladı.

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