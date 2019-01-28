Londra’da aynı gece iki bıçaklama…

Londra’da iki genç Cumartesi akşamı bıçaklandı.

15 yaşındaki bir çocuk, Güney Londra Brixton’da, 19.20 sıralarında saldırıya uğradı, 17 yaşındaki bir erkek çocuk ise Kuzey Londra’daki Harrow’da bıçaklandı.

Her iki mağdur da yaralanarak hastaneye kaldırıldı, ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Brixton’da meydana gelen olayla ilgili 16 yaşında bir çocuk, 15 yaşında bir çocuğu öldürmeye çalışma şüphesiyle gözaltına alındı ​​ve tutuklandı. İkinci bıçaklama ile ilgili kimse tutuklanmadı.

Acil servisler, Cumartesi akşamı Brixton’da New Park Yolu’ndaki ilk bıçaklanmaya çağrıldı. Saat 21.00’den hemen önce ise memurlar, 17 yaşındaki birini bıçak yaralanmasıyla buldukları Harrow & Wealdstone istasyonuna çağrıldı.

Polis, iki bıçaklamanın birbirine bağlı olduğuna inanmıyor.