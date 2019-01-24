British Airways’ten 100’üncü yıla özel ‘BOAC’ boyaması

İngiliz havayolu şirketi British Airways 100’üncü yılında bir uçağında retro boyama yapacak.

British Airways ile birleşmesinden önce denizaşırı uçuşlar gerçekleştiren British Overseas Airways Corporation (BOAC) şirketine ait eski boyama, British Airways tarafından yeniden kullanılacak.

BOAC şirketi tarafndan Boeing B747 tipi uçaklarda 1964-1974 yılları arasında kullanılan mavi renkli boyama, British Airways’in halihazırda filosunda bulunan G-BYGC kuyruk tescilli B747-400 tipi uçağında kullanılacak.

BOAC şirketi 1950’li yıllarda Türk Hava Yolları’nda yaklaşık yüzde 7’lik bir hisseye sahipti. 1970’lere kadar devam eden bu ortaklık sebebiyle THY yönetimine BOAC tarafından atanan bir kişi bulunuyordu.