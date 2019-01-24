Brexit’ten etkilenmek istemeyen İngiliz gemi ve feribot şirketleri Kıbrıs bandırasına geçiyor.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden anlaşmasız şekilde ayrılma olasılığı farklı sektörlerdeki İngiliz şirketleri bir takım önlemler almaya zorluyor.

İngiliz gemi ve feribot operatörlerinden P&O anlaşmasız Brexit’in etkilerinden kurtulmak ve ek vergiler ödememek için taşıtlarına Kıbrıs bayrağı takma kararı aldı.

P&O’nun şu anda İngiliz Kanalı’nda Fransa’ya gidip gelen 6 İngiliz bandralı feribot gemisi bulunuyor ve şirket bunların ikisini şimdiden Kıbrıs bandrasına geçirmiş durumda.

Tüm ticari gemiler güvenlik ve çevre düzenlemelerine uygunluğunun kontrol edilmiş olduğunun bir göstergesi olarak bir ülke bandrası taşımak ve o ülkenin kayıtlarında yer almak zorunda olduğu için AB ülkelerinden birinin bandrasını taşımak daha avantajlı hale geliyor.

Eğer tüm şirketler benzeri bir metodu tercih ederse İngiltere AB üyeliğinden çıksa dahi gemi ile yapılan ticaretlerde kendisine avantaj sağlayacak olan örneğin ‘daha fazla kapasite ile yük veya yolcu taşıma’ işlemi gerçekleştiremez ve şirketleri artık karar mekanizmasında yer almadığı AB kanunlarına tabi olmaya devam eder.

AB BANDRASININ AVANTAJLARI

Daha az kontrol uygulanması sonucu daha az bekleme süreleri ile işletilebilecek olan AB bandralı gemiler rekabet nedeniyle tüm İngiliz gemicilik şirketlerinin bu yönde karar alması sonucunu doğurabilir. Ayrıca AB düzenlemelerine göre gemi şirketleri karları üzerinden değil taşıtlarının tonaj ağırlıkları üzerinden vergi ödüyor. Bu da yine avantajlı bir durum oluşturuyor.

HÜKÜMET “ÖNLEM ALIN” DEDİ

Sektörel kaynakların Reuters’a aktardığına göre İngiliz hükümeti P&O gibi şirketlere giderek anlaşmasız Brexit durumunda önlem almaları için tavsiyede bulundu. May hükümeti, devletin 129 milyon dolarlık işletme sözleşmesi yaptığı üç şirkete daha benzer öneriler yaptığı belirtiliyor. Bunların arasında Fransız ‘Brittany Ferries, Danimarkalı DFDS ve İngiliz Seaborne Freigth var.

BREXİT’İ SAVUNAN MİLYARDER İŞ ADAMI ŞİRKETİNİ SİNGAPUR’A TAŞIYOR

İngiliz teknoloji ve inovasyon şirketi Dyson’ın sahibi milyarder iş adamı James Dyson, iş dünyasında başından bu yana Brexit’in ülke için olumlu olduğunu savunan nadir kişilerden biriydi. Ne var ki, İngiliz medyasında yer alan son haberlere göre o da şirketinin ana merkezini Singapur’a taşıma kararı aldı.

Ürün geliştirme departmanının İngiltere’de kalmaya devam edeceğini duyuran Dyson, hızlı büyüyen pazarlara açılma amacı ile bu kararın alındığını söylüyor. Bünyesinde 5 bin 853 mühendis ve bilim insanı bulunduran ve dünyanın en ileri teknoloji elektrikli süpürge makinelerini ve hava üfleme ve filtreleme sistemlerini geliştiren şirket şu anda elektrikli bir araba üzerinde çalışıyor.