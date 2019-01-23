Stoke Newington’da yangın çıktı

35 dakika önce
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LONDRA’NIN Stoke Newington bölgesinde çıkan yangın söndürüldü.

Bugün öğlen saatlerinde, Stoke Newington bölgesinde bulunan bir kafenin bodrumunda çıkan yangına, 6 itfaiye aracı ve yaklaşık 35 itfaiyeci müdahele etti.

Yangın nedeniyle bodrumun bir kısmı ve zemin katın küçük bir kısmı zarar gördüğü açıklandı.

Bir kişi Londra Ambulans Servisi ekipleri tarafından duman soluması için tedavi edildi.

Olay yerine Stoke Newington, Hornsey, Islington, Homerton ve Tottenham itfaiye ekiplerinden itfaiye ekipleri katıldı.

Yangının sebebi henüz açıklanmadı.

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