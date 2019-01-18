Londra’daki gece trafiğinine dikkat! Sizde kurban olabilirsiniz

Son dönemde Londra trafiğinde özellikle gece saatlerinde yol üstündeki yayalara çarpıp kaçan sürücü sayısı oldukça arttı.

5 saat önce
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Geçen günlerde Croydon’da 35 yaşlarındaki bir yaya ya çarpıp kaçan adamın kayıplara karışmasının ardından aynı şekilde yaşanan bir “vur kaç” olayı da Brixton’da meydana geldi. Sürücünün çarpıp kaçtığı olaydaki yayanın 24 yaşında Celia Ines Betrouni adında bir kadın olduğu öğrenildi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen kazada fıransız uyruklu olduğu belirtilen Betrouni, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölümle sonuçlanan olayın ardından heryerde aranılan zanlının sonradan polis istasyonuna giderek teslim olduğu anlaşıldı. Tutuklanan zanlının yargılanması Şubat ayında başlancak.

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