Tren istasyonlarındaki ‘Red Bull’ reklamları yasaklandı

5 saat önce
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Red Bull tarafından yayınlanan bir afiş reklam kampanyası, ‘enerji içeceğinin odağı ve konsantrasyonu artırabileceğini’ iddia ettiği için yasaklandı.

Londra Metrosu’nda gösterilen posterler, Red Bull’un işçilerin işlerini bitirmelerine ve akşam saat 4’te eve gitmelerine yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Reklam Standartları Kurumu, reklamın kaygı duyulacak bir şey olmadığını ancak kanıtlanmamış sağlık iddialarını ima ettiğini söyledi.

Red Bull tarafından yapılan açıklamada ise, posterin yalnızca bir “tüketici inisiyatifini” desteklediğini ve çalışanların işlerini erken bitirmeye teşvik ettiğini söyledi.

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