Londra’da ev fiyatlarının en ucuz olduğu 10 bölge!

ONS tarafından yürütülen araştırmaya göre ev alıcılar için en uygun evlerin Doğu ve Kuzey Londra’da olduğu açıklandı.

Ev satın almak için en uygun 10 bölge listesi şöyle:

BARKİNG VE DAGENHAM

Ortalama fiyat – 300,518 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 2.4

Barking ve Dagenham bölgesi Londra’da bir ev satın almak için en ucuz bölgelerden biri olarak tanımlanmakta. Sonuç olarak, doğu Londra ilçesinin bu yıl olumlu büyüme göreceği belirtildi. Yeni bir planlama sonucunda, Barking ve Dagenham bölgesinde yaklaşık 11,000 yeni ev olacağı açıklandı.

BEXLEY

Ortalama fiyat – 341,784 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 1.8

Crossrail çalışması gecikmiş olabilir, fakat insanlar hala bu bölgede ev satın alıyor. Crossrail çalışmalar bitince, hattın bir tarafı Abbey Wood’da sonra erecek ve böylece Londra merkezine ulaşmak daha kolay olacak.

NEWHAM

Ortalama fiyat – 365,182 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 0.8

Londra’nın doğusunda bulunan Newham, Olimpiyat ilçelerinden biriydi ve bu bölgeye oldukça yatırım yapıldı. Yeni binalarda önemli bir artış kaydedildi. Newham bölgesinde beş tane Crossrail istasyonu bulunmakta.

CROYDON

Ortalama fiyat – 365,931 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 2.6

Croydon bölgesi, özellikle 2018 Dünya Kupasının en eğlenceli noktası olmuştu. Futbol hayranları bölgedeki Boxpark ekranlarında maçları izlerken oldukça eğlenmişti. Croydon bölgesi son yıllarda ilk alıcılar için cazip bir bölge olduğu vurgulanmıştı.

HAVERİNG

Ortalama fiyat – 375,014 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 2.1

Essex – Londra sınırında bulunan Havering yeni Elizabeth hattına bağlı olacak. Bölgede binlerce ev için planlar var ve Romford bölgesi için yaklaşık 35 milyon pound yatırım yapılacağı açıklandı.

SUTTON

Ortalama fiyat – 382,607 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 0.3

Güney Londra’nın bir bölgesi olan Sutton, ilk ev alıcılar tarafından çoğu zaman tercih ediliyor. Ayrıca, seyahat bölgesi 5’te, Croydon Wimbledon tren sevisine uzatılması öngörülmüştür. Sutton bölgesi, Londra’da en iyi yaşam memnuniyetine sahip olan bölge olarak kaydedildi.

HOUNSLOW

Ortalama fiyat – 395,734 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 0.4

Hounslow, Londra’nın batısındaki bir evi satın almak için en ucuz yer olmaya devam ediyor, bunun başlıca nedeni ise Heathrow Havaalanı, uçak gürültüsünden dolayı bu bölgedeki evler genelde ucuz oluyor. Ayrıca, Hounslow’un ilgi çekici yerlerine, yaklaşık 1000 yeni ev de dahil olmak üzere eski Hounslow Civic Center’ın 410 milyon pound değerinde tadilatı ile büyük bir yenilenme programı eklemeye çalıştığı söylendi.

ENFIELD

Ortalama fiyat – 396,908 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 0.5

Enfield bölgesinde üç tren istasyonu ve üç metro istasyonu bulunmakta. Enfield, yeni yollar, gelişmiş ulaşım ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’nın belirtmiş olduğu ‘Konu Bölgeleri’ olarak ev alıcılar için uygun bir bölge olarak nitelendirilmekte.

HILLINGDON

Ortalama fiyat – 399,639 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği –yüzde -4.5

Hillingdon, Londra’daki ‘Help to Buy’ satışları satın almak için dördüncü en iyi alan olmasına rağmen, radarın altında kalmaya devam ediyor.

GREENWICH

Ortalama fiyat – 411,492 bin pound

Yıllık fiyat değişikliği – yüzde 2.9

Londra’nın güneydoğusunda bulunan en ucuz bölge Greenwich. Royal Arsenal’in gelişiminde 5.000 yeni ev, dükkan, restoran ve işyerini içeren ilçede önemli bir yenilenme gördü.