Ulaşım zammı protesto edildi

İngiltere’de demiryolu taşımacılığı ücretlerine yapılan zamlar, yeni yılın ikinci gününde protesto edildi.

Çarşamba günü Londra, Liverpool, Birmingham, Watford, Cardiff ve Manchester’da aktivistler, sendikacılar ve yolcular birlikte eylemler yaptı.

Biletlere yapılan zamların ortalaması %3,1. Bu, Ocak 2013’ten beri yapılan en büyük zam anlamına geliyor. Ayrıca, taşımacılık hizmetlerinin gün geçtikçe kötüleştiği aktarılıyor.

Demiryolu işçileri sendikası RMT’nin araştırmasına göre, özelleştirme yapıldığından beri, tren biletleri enflasyona kıyasla %50 daha fazla zamlanıyor.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’de Londra’da Kings Cross istasyonunda yapılan protestoya katıldı. Corbyn, attığı tweette, Muhafazakâr Parti’nin iktidara geldiği 2010 yılından beri bilet fiyatlarının %36 zamlandığını, tren şirketlerinin bu sayede hisse sahiplerine yüz milyonlarca pound ödeem yaptığını beirtti.

Corbyn, trenlerin tekrar kamulaştırılmasını vadediyor. Böylelikle bir avuç insan için değil, çoğunluk için hizmet vereceklerini söylüyor.