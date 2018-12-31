“Engelli mavi park kartı kullanımı için tedbir alınmalı”

3 saat önce
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ENGELLİ Yardım Kurumu, mavi kartlı park izinlerini kötüye kullanan kişilere karşı harekete geçilmediği için belediye yetkililerini eleştirdi.

Basın Birliği tarafından yapılan analiz çalışmalarında, 152 yerel belediyenin 94’ünün bu konu hakkında her hangi bir tedbir almadığı tespit edildi.

Engelli vatandaşlar için verilen mavi kartlı park izinleri, yanlış kişiler veya amaçlar için kullanılmaya devam ediyor.

Engelli Yardım Kurumunun sözcüsü Phil Talbot, engelli izin hırsızlıklarının arttığına değindi ve Yerel Hükümet Birliği, belediyelerin sınırlı kaynaklarla uygulama konusunda “zor kararlar” almak zorunda olduklarını söyledi.

Talbot şunları ekledi:

“Mavi kartları çalmak, sonuçsuz bir suç değildir. Gerçekten onlara ihtiyaç duyanlar için hayati bir yaşam çizgisidir. Engelli mavi park kart kullanımı için tedbir alınmalı.

Ulaştırma Bakanlığı verilerinin analizi, çalınan mavi kartların toplamının 4 bin 246 olduğunu gösterdi.

 

 

 

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