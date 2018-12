İngiltere’nin iş insanlarından 2019 yılı mesajı

2018’in sonuna gelirken, İngiltere iş dünyasının önde gelen isimleri yeni yılı mesajlarını Londra Gazete ile paylaştı.

2018 yılını iş alanında genel olarak değerlendiren ve ekonomik anlamda yorumlayan iş insanları, 2019 yılından beklentilerini de açıkladı.

2018 yılında iş alanında en büyük etkinin Brexit ile ilgili belirsizliklerden kaynaklandığı konusunda açıklamalarda bulunan iş insanları, 2019 yılı için iyi dileklerde bulunarak, iş alanında kendilerini tercih eden müşterilerine teşekkürlerini iletti.

Hamide Sarı (1 Stop ve Universal Claims Crash and Repair)

Müşterilerimize sigortacılık sektöründe ve araçların muayenesinin yapılması konusunda çıkan yeni yasaları zamanında bildirip mağdur olmalarını önlüyoruz. Bu da bizim diğer firmalardan farkımızı ortaya koyuyor.

2018 yılı bizler için oldukça verimli geçti. Bu yılki hedeflerimize istikrarlı çalışmalarımız sayesinde ulaştık. İstikrarlı çalışmalarımız sonucunda her yıl olduğu gibi bu yıl da müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Hederlerimize ulaşmak için 2019 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya ve müşterilerimizi memnun etmeye devam edeceğiz.

2019 yılında daha başarılı işlere imza atacağımızdan şüphemiz yok. Bizi tercih eden müşterilerimize ve şirket olarak koyduğumuz hedeflere ulaşmak konusunda birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

2019 yılının herkese sağlık, mutluluk ve bol kazanç getireceği bir yıl olmasını diliyorum.

Ali Şener (ZEK & CO Muhasebe Ofisi)

Başarılı gecen 2018 yılı için tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl çok çalıştık, çok yorulduk ama ne mutlu ki, bu yıl da hep beraber hedeflerimize ulaştık değer ve fark yarattık.

Önümüzde, yepyeni hedefler, umutlar ve beklentilerle dolu bir yıl var. Ve şimdi, yeni yılı, tüm enerjimiz ve tüm heyecanımızla karşılamaya hazırız. Ailelerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu ve keyifli bir yıl diliyorum.

Ayrıca ülkemiz için de 2018 yılının barışla, huzurla, toplumsal ve ekonomik gelişimle, reformlarla anılacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Dünya ekonomisindeki büyüme dinamiklerine baktığımızda; bu dinamikleri şekillendiren ana unsurun ‘teknolojideki gelişmeler’ olduğunu görüyoruz. Artık hizmetler sektörü ile sanayi sektörü arasındaki sınırlar kalkmak üzere. Klasik maliyet unsurlarından daha önemli unsurlar ortaya çıktı. Günümüzde maliyet rekabetinin temelini ‘bilgi rekabeti’ oluşturmaya başladı.

Avrupa Birliği ve Japonya, dünyanın en büyük ücretsiz serbest ticaret bölgesini oluşturmaya karar verdiler. 630 milyon kişiyi kapsayan anlaşma paketi yaklaşık £900 milyon gümrük vergisini kaldıracak ve 1 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu anlaşma ile Japonya tarımsal mallar, şarap, et ve birçok peynir dahil olmak üzere birçok tarifeden gümrük vergisi almayacak. Buna karşılık Avrupa Birliği, Japon arabaları ve araba parçaları üzerinden gümrük vergisi almamayı taahhüt ediyor. Ayrıca bu anlaşma finansal hizmetler içinde önemli bir pazar açacak.

31 Ocak 2019 tarihine kadar kişisel kazancın Maliye’ye (HMRC) beyan edilmesi ve verginin ödenmesi gerekiyor. 06.04.17 – 05.04.18 dönemini kapsayan süreç içerisinde kişilerin kazanç vergilerini beyan etmesi gerekmektedir. Eğer bu vergi beyanı ve vergi ödemesi 31 Ocak 2019 tarihine kadar yapılmazsa penaltı cezası ve ekstra faiz ödenmesine neden olabilir.

Enver Kannur (ADPL Muhasebe Ofisi)

2019 da ekonominin ne olacağı Birleşik Krallık (UK) için her gün değişiyor. Brexit de en büyük sebebi.

Brexit bazı ticari kurumlar için, hele bizim toplumda Türkiye ile ticaret yapan şirketler için iyi olacağı düşünülüyor.

Brexit den sonra Türkiye ile UK arasındaki ticaretin ikiye katlanması bekleniyor.

Brexit den dolay diğer ekonomik konular tamamen unutulmuş durumda, bu ilgisizlik de ekonomiyi zorluyor, diye yazan ekonomistler var.

Dış ticaretin azalması bekleniyor, bu da büyümede problemler olacağını işaretliyor.

Enflasyonun yine de yüzde 2’de kalması bekleniyor. Beklendiği gibi olursa, merkez bankası faizleri ayni bırakacak, bu da çok iyi bir durum.

Maalesef, Brexit’ten dolay, Pound değer kaybediyor, bu da dış ticaret yapan şirketlerin, yıllık net kazançlarında düşüşe geçeceğini işaretliyor.

Brexit ve Çin’deki ekonomi yavaşlama, bazı büyük şirketlerin (Range Rover & Jaguar vs) şimdiden isçi azaltmasına gececiğini bildirmesine yol açtı.

Dünyada ticaret hacminin düşmesi bekleniyor, sebebi ise Amerika ile Çin arasındaki ticari savaştan kaynaklandığı söyleniyor.

Dünya ekonomisi için bir ‘düzelme’ bekleniyor. Dünya ticari büyümesi yüzde 4’ten yüzde 3.7’ye düşmesi bekleniyor.

OECD Türkiye’nin beklenen 2019 büyümesini (GPD) yüzde 5’ten yüzde 0.5’e indirdi.

En büyük sebep de yine Amerika’nın Türkiye’den aldığı demir ve alüminyuma uyguladığı ticari tarifelerdir, deniliyor.

Türkiye’nin diğer problemi de Dış ticari açığı, yüksek enflasyon ve yüksek işsizlik oranı olarak gösteriliyor.

Ergün Binbay (Edmonton Meat Centre)

2019’da İngiltere’nin AB’den ayrılması herkesi etkileyecektir ve bu etkileri özellikle iki sene göreceğiz. Fakat Brexit’in etkileri sadece birkaç yıl sürecek ve bu süreçten sonra ciddi bir toparlanma söz konusu olacak. İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması çok doğru bir karar çünkü AB’de uzun bir süredir İngiltere’nin sırtında bir kambur oldu. Dolayısıyla, zamanla ekonomik açıdan İngiltere güçlenecek ve toparlanacak ve pound değer kazanacak.

Uluslararası ekonomik ilişkilerde istikrarlı ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyorum. Brexit’ten sonra sistem oturduğu zaman her şey daha güzel olacak. Edmonton Meat Centre olarak herkese mutlu, huzurlu ve sağlıklı yılla dileriz.

Münir Tatar (Münir Tatar Muhasebe Ofisi)

Öncelikle herkesin yeni yılını kutluyorum.

Genel olarak geçtiğimiz yılı ve gelecek yılı değerlendirecek olursak, 2018’de en büyük belirsizlik Brexit ile ilgili yaşanan gelişmelerden kaynaklandı. Belirsizlik nedeniyle sterlin, dolar ve euro karşısında değer kaybetti.

2016 yılında gerçekleşen referandumunda bende içinde olmak üzere AB’den çıkalım diyen birçok insan vardı. Bu süreçte AB’nin İngiltere için ne kadar önemli olduğunu anladım ve AB’den çıkmanın pişmanlık olduğuna inandım. Bence Brexit ile ilgili yeniden referandum yapılmalı. Çünkü AB’den ayrılmak, İngiltere’nin ekonomisini olumsuz etkileyecek.

Avrupa ülkelerinden gelen birçok işçi vardı ve bunlar sektörde ucuza çalıştırılıyordu. Artık böyle işçi bulunmayacak. Bunun yanı sıra Amazon, Assos gibi internet üzerinden alışveriş yapan büyük siteler nedeniyle işsizlik sorunu da artacak.

2019-2020 yıllarında İngiltere’de eğer Brexit gerçekleşirse büyük bir çöküntü olacak. Gayrimenkul, konut fiyatları düşecek. Çünkü Brexit öncesinde gelen birçok işçi oda ve ev kiralıyordu, Brexit sonrasında kiralamalar da azalacak. Faizler 2020’de sıfırlanacak. Önümüzdeki 2-3 yılı pek parlak görmüyorum.

Işık Vedat (UKAY Catering)

2018 yılı iş alanında ekonomik olarak çok tedbirli olunması gereken bir yıldı. Brexit nedeniyle olumsuz beklentimiz oldu ancak 2019 yılında bizleri 2018’den çok daha fazla çalkantı bekliyor. İş alanındaki arkadaşlarıma tavsiyem; stok yapmak ve büyük yatırımlardan kaçınmak. 2019 yılında kara bulutlar geliyor, ne olacağı belli değil.

1991 yıllarında yaşanan olumsuzluklar bizi bekleyebilir. Hazırlıklı olunması gerekir. Umarım yaşanacak olan bu ‘fırtına’ en az hasarla atlatılır. Önümüzdeki yılların, ‘fırtına ile karşılaşan bir balıkçının teknesini limana çekip beklediği gibi’ tedbirli davranarak atlatılması gerekiyor.

Herkesin yeni yılını kutlar, mutlu yıllar dilerim.

Hasan Ayrancıoğlu (A to Z Catering)

2018 dünyada Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaşanan olumsuzluklara rağmen, A to Z Firması olarak biz, 2018’de önümüze koyduğumuz hedeflere ulaştık ve 2019’da bu hedefleri bir üst seviyeye çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Bu hedeflere giderken, elimizdeki yetenekli kadronun tecrübelerinden yararlanmaya devam edeceğiz ve 2019 yılında hedeflerimize ulaşacağımızdan eminiz.

Şahsım ve A to Z ailesi olarak tüm halkımızın ve müşterilerimizin bu vesileyle yeni yılını da kutlamak isterim. 2019’un herkese barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

Hasan Gazi (Euromed Taşımacılık)

Euromed olarak taşımacılık sektöründe halkımıza hizmet etmeye, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018’de de elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalıştık.

Türkiye ve Kıbrıs’ta yaşanan döviz krizinin olumsuz etkilerine rağmen, bunun maliyetini müşterilerimize yansıtmamaya çalıştık.

Yine 2018’de petrolde yaşanan inişli çıkışlı fiyat değişikliğini her zaman olduğu gibi müşterilerimize yansıtmadık. Gemi, tır ve kargo taşımacılığında imkanlarımız ölçüsünde müşterilerimize ve halkımıza en iyi hizmeti vermeye gayret gösteriyoruz.

2019 yılında da bu hizmetlerimizi daha profesyonel yapıda müşterilerimize ve halkımıza sunmaya devam edeceğiz. 2019 yılının herkese hayırlı olmasını dileriz.

Hasan Erdin (Mr Dips)

Sektörümüzde kendimizi kanıtlamış ve ürünlerimizin kalitesini tartışmasız olarak bir marka haline getirdik. 2018’de ürünlerimizin geliştirilmesi, kalitenin artırılması ve yeni ürün markalarının yaratılması açısından en verimli yılımız oldu.

Humus, cacık, tarama gibi ana ürünlerimizin yanında kendi markamız olan yoğurt üretimine geçmiş bulunmaktayız.

2019 yılında da kalitemizi ve ürün yelpazemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Firmamıza ve bize olan güveninden dolayı müşterilerimize ve halkımıza teşekkür ederiz. Onlara layık olmaya devam edeceğiz.

Mr Dips ailesi olarak herkesin yeni yılını en içten dileklerimizle kutlarız.

İrfan Değirmendereli (Expo Food)

2018 yılı, Brexit’in getirmiş olduğu belirsizlik, dövizdeki zayıflık, her şeyin fiyatının artmış olması ve her zamanki amansız rekabet ortamından dolayı herkes için zorlu bir yıl olduğu inancındayım.

2019’da beklentilerimiz, Basta Brexit’in bir an önce olumlu bir şekilde sonuçlanması, piyasalardaki belirsizliğin kalkmış olduğu her şeyin normalleşmesiyle birlikte yeni yılın herkese sağlık mutluluk huzur, başarı ve bol kazanç getirmesini dilerim.

Ahmet Kömür (Aldora Mobilya)

Artık Londra’nın birçok bölgesinde onlarca boş mağaza görebilirsiniz.

Bizim gibi esnafların İngiltere’deki en büyük silkintisi Brexit değil, kiralardaki, Business Ratesler’deki ve genel giderlerdeki yüksek artışlar. Ve birçok esnaf bu yüzden mağazasını kapatıyor.

Bunun üzerine yine bizim gibi direk Türkiye’den ürün ithal eden firmalar, Brexit’ten çok Türkiye’nin çalkantılı ekonomisinden ve zamlarından etkilenmektedir.

Mobilya Sektörü Brexit’ten kaynaklı şu anda çok etkilenmedi. Biz zaten sektör olarak İngiltere’de olmayanı sunduğumuz için ayrıcalığımız var ve Brexit sonrasında da olacaktır. Bizim İngiltere pazarındaki yerimiz, karışık kültür milletleri dediğimiz toplumlara hitap ettiğimiz için değişmeyecektir.

Asil konumuz Brexit’e değinmemiz gerekir ise, Avrupa Birliği ekonomik bir güç olmaktan zaten çıktı ve ekonomik bir yük olmaya başladı. Brexit kısa vadede İngiltere ekonomisini etkilese de, uzun vadede doğru alınan kararlarla başarılı olacaktır. Benim gördüğüm kadarı ile Brexit ayni Türkiye’de olduğu gibi Birleşik Krallık içerisindeki Milli Üretime yönelik sanayiyi geliştirmeye odaklanacaktır. İhracatı azaltıp, İngiltere’de üretilecek her şeyi destekleyecektir, iç pazarda kendine yeter hale gelip, ithalatta da İngiltere üretimli ürünlerde dünya pazarına hakim olmak isteyecektir.

Eskiden olduğu gibi fabrikaların tekrar burada üretime geçmesi, geçmişte de halkımızın birçoğuna tekstil fabrikalarında olduğu gibi yeni is imkanları sunacaktır.

Her şeye rağmen, her ne olursa olsun, her zaman ümitli olmak, pozitif olmak güzeldir. 2019’un dünya için barışçıl ve başarılı bir yıl olmasını dilerim. Dünya kazanırsa hepimiz kazanırız.

Refik Niyazi Sarp (İngiltere Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Başkanı)

2018 yılı turizm açısından İngiltere marketinin hedef seçilmesi, tur operatörleri ve KKTC Turizm Bakanlığı’nın birlikte yürüttüğü reklam kampanyası sonucu 2019’da avantajlarını görmeye başlayacağımızı umar, tanıtım kampanyasının 2019 yılında da daha güçlü ve etkili şekilde yapılmasını talep ederiz.

2018 yılında yapılan Turizm Fuarı’nda Bakan Fikri Ataoğlu’nun önümüzdeki yıl için koyduğu hedefleri hep birlikte hayata geçirmek için, biz tur operatörleri olarak da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

2019 ve 2020 yılında İngiltere’den KKTC’ye giden turist sayısını artıracağımıza inanıyoruz. Bakanlık ile geliştirdiğimiz bu iyi diyalogun meyvelerini önümüzdeki dönemde alacağımıza inanıyoruz. Tüm halkımızın ve üyelerimizin bu vesileyle yeni yılını kutlarız.

Nasır Kral (Extra Cash and Carry)

Best catering olarak sektörün önde gelen markaları arasında yer alıyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağı olup, kısa sürede bu noktaya gelmenin kıvancını yaşıyoruz. 2018 yılında Extra Cash and Carry olarak sektöre farklı bir konseptte giriş yaptık. Yeni konseptimizin de bize yakışır bir şekilde bir marka haline getirip toplumumuza en iyi hizmeti vereceğimizden eminiz.

2019 yılında emin adımlarla sektörde kalite ve uygun fiyata müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz. Türkiye’deki ve dünyadaki ekonomik iniş çıkışlardan en az şekilde etkilenmeye ve müşterimize yansıtmamaya dikkat edeceğiz.

2019 yılında herkesin yeni yılını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.