İngiltere ve Belçika elektrikte denizaltından bağlanacak İNGİLTERE ve Belçika'yı birbirine bağlayan Nemo denizaltı elektrik enterkonnekte çalışmaları başladı.

İNGİLTERE ve Belçika’yı birbirine bağlayan Nemo denizaltı elektrik enterkonnekte çalışmaları başladı.

İngiltere ulusal elektrik şebekesi (National Grid) ve Belçika iletim sistemi operatörü Elia’nın kurduğu ortak girişim, iki ülke arasında elektrik ticaretini sağlayacak olan Nemo denizaltı elektrik enterkonnekte projesini başlattı. 1 milyon eve elektrik sağlayabilecek kapasitede olacak yeraltı enterkonnekte hattının 2019 yılı sonunda devreye girmesi planlanıyor.

Belçika kıyılarındaki Herdersbrug’dan İngiltere’nin Kent şehrindeki Richborough’a kadar uzanacak olan bağlantı hattı 80 mil uzunluğunda olacak. Yatırım bedeli 600 milyon pound olan Nemo Link, her iki ülkede de tüketiciler için daha esnek bir enerji sistemi sunmaya yardımcı olacak.

İngiltere ulusal elektrik şebekesi önümüzdeki 5 yıl içinde Avrupa ile yeni enterkonnekte bağlantıları için 2 milyar pounddan fazla yatırım yapmayı planlıyor.