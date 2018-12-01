Volkswagen ve Tesco, İngiltere’nin en büyük ücretsiz araba şarj ağını kuracak İKİ şirket yaptıkları ortak açıklamayla, önümüzdeki üç yıl boyunca Birleşik Krallık genelindeki 600 Tesco şubesindeki otoparklara yaklaşık, 2 bin 500 şarj noktası kuracağını açıkladı

İKİ şirket yaptıkları ortak açıklamayla, önümüzdeki üç yıl boyunca Birleşik Krallık genelindeki 600 Tesco şubesindeki otoparklara yaklaşık, 2 bin 500 şarj noktası kuracağını açıkladı.

CNBC’ye konuşan Volkswagen İngiltere yönetim kurulu üyesi Mike Orford ise otomobil sahiplerinin araçlarını ne zaman ve nerede şarj edileceğine dair endişelerini gidererek, elektrikli araç almaya teşvik etmek istediklerini söyledi. Tesco’da bulunan müşteriler, ücretsiz 7 kilowatt (kw) şarj cihazı veya 50 kw’lık hızlı şarj seçeneği arasında seçim yapabilecek.

Volkswagen Group, 2025’e kadar yılda bir milyon elektrikli otomobil satmayı amaçladıklarını ve 2023 yılına kadar elektrikli otomobil, otonom sürüş ve yeni mobilite hizmetleri geliştirmeye yaklaşık 44 milyar euro harcayacağını duyurdu. (HÜRRİYET)