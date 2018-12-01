Volkswagen ve Tesco, İngiltere’nin en büyük ücretsiz araba şarj ağını kuracak

İKİ şirket yaptıkları ortak açıklamayla, önümüzdeki üç yıl boyunca Birleşik Krallık genelindeki 600 Tesco şubesindeki otoparklara yaklaşık, 2 bin 500 şarj noktası kuracağını açıkladı

6 saat önce
0 88 Bir dakikadan az

İKİ şirket yaptıkları ortak açıklamayla, önümüzdeki üç yıl boyunca Birleşik Krallık genelindeki 600 Tesco şubesindeki otoparklara yaklaşık, 2 bin 500 şarj noktası kuracağını açıkladı.

CNBC’ye konuşan Volkswagen İngiltere yönetim kurulu üyesi Mike Orford ise otomobil sahiplerinin araçlarını ne zaman ve nerede şarj edileceğine dair endişelerini gidererek, elektrikli araç almaya teşvik etmek istediklerini söyledi. Tesco’da bulunan müşteriler, ücretsiz 7 kilowatt (kw) şarj cihazı veya 50 kw’lık hızlı şarj seçeneği arasında seçim yapabilecek.

Volkswagen Group, 2025’e kadar yılda bir milyon elektrikli otomobil satmayı amaçladıklarını ve 2023 yılına kadar elektrikli otomobil, otonom sürüş ve yeni mobilite hizmetleri geliştirmeye yaklaşık 44 milyar euro harcayacağını duyurdu. (HÜRRİYET)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

22 saat önce
185

Volkswagen ve Tesco, İngiltere’nin en büyük ücretsiz araba şarj ağını kuracak

3 gün önce
480

1 Aralık Cumartesi günü Haringey’de ücretsiz otopark

2 hafta önce
177

Dev şirketten erkek çalışanlara ücretsiz cinsiyet değiştirme ameliyatı

3 hafta önce
207

Supermarkets will be refunded £300million

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin