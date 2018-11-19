Egzamadan nasıl kurtulduğunu anlattı

İngiltere‘de yaşayan Camille Knowles, egzama sorunundan nasıl kurtulduğunu anlatan bir kitap yazdı.

İngiltere’de yaşayan Camille Knowles, çocukluğundan bu yana egzama sorunu ile mücadele ediyordu. Egzama sorunu sebebiyle okul çağında arkadaşlarının kendisi ile alay ettiğini söyleyen Camilla için sağlık sorunu travma haline gelmişti.Arkadaş edinme sıkıntısı çeken Camilla, tüm bedenini kaplayan ve yaşamını alt üst eden lekelerden kurtulmak istedi.

Sürekli olarak derisi kanayan ve bedeninin yandığını hisseden Camilla, kendisine hayatı zindan eden bu sorundan kurtulmanın yollarını aramaya koyuldu.15 yaşında doktorun yolunu tutan Camilla’ya yemesi yasak olan gıda ürünlerinin listesi verildi. Listedeki gıda ürünlerini tüketmeye özen gösteren Camilla’nın egzama sorunu azalmaya başladı.Fakat üniversite yaşamında yasaklı gıda ürünlerini yemeye başlaması ve stres sebebiyle egzama nüksetti. Camilla yurt dışında eğitim görmeye karar verdi ve ABD’nin Kaliforniya eyaletine yerleşti.

Egzama sorununun burada iyileşeceğini düşünen Camilla’nın yaşamı daha da kötüye gitmeye başladı.İnternette egzama başarı hikayelerini araştıran Camilla hiçbir sonuç elde edemedi. Camilla’nın annesi kızına, egzama sorununu daha az düşünmesi için nörolinguistik programlama ile ilgilenmesini önerdi.Bu fikir Camilla’ya tuhaf gelse de kabul etti ve bir süre sonra egzama sorunu gerilemeye başladı. Camilla böylece hayattaki başka şeylere daha çok odaklandı ve egzama sorununu düşünmedikçe, sorunun kendiliğinden yok olduğunu gördü.

Camilla egzama sorunu konusunda bir kitap kaleme aldı. Zor günleri atlatan Camilla artık egzamadan muzdarip kişilere yardımcı olmaya çalışıyor. (HÜRRİYET.COM)