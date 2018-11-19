Theresa May Brexit taslak metninde ısrarcı

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile varılan Brexit taslak metni konusundaki ısrarcı tutumunu sürdürüyor.

Başbakan May, AB ile uzlaşılan Brexit taslak metninin İngiltere‘deki iş imkanlarını güvence altına aldığını, sınırları koruduğunu ve Birleşik Krallık‘ın birlikten asgari düzeyde sıkıntılı çıkış sağladığını söylüyor.

Brüksel ile anlaşmaya varılan taslak için May, ‘İşe yarayan bir anlaşma’ tanımını yapmış ve ‘İzlediğim yol ülkemiz için doğru olanı’ sözlerini söylemişti.

Theresa May, anlaşmanın öncelikli olarak Birleşik Krallık’a göçmen girişini kısıtlayacağını, ‘Bu ülkeye kimin geleceğine ve gelemeyeceğine biz karar vereceğiz’ diyerek vurguluyor.

May, AB ile uzlaşıya varılan taslak anlaşmanın, ülke genelindeki iş imkanlarını da güvence altına alacağına dikkat çekiyor. Başbakan’a göre bu sayede AB’ye verilen yıllık bütçe ödemeleri sona erecek ve Avrupa Adalet Mahkemesi’nin Birleşik Krallık üzerindeki etkisi ortadan kalkacak.

May geçtiğimiz çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu ile üzerinde uzlaşılan Brexit taslağının, Birleşik Krallık’ın çıkarına en uygun metin olduğunu söyledi ve ‘Ya bu anlaşma olur, ya da anlaşma olmadan ayrılırız’ resti çekti.

5 saat süren toplantının sonunda kabine Brexit taslak metnine onay verdi.

Fakat May’in bu çıkışı aralarında bakan ve bakan yardımcısı olan 7 ismin istifasıyla sonuçlandı. Birçok siyasetçi Başbakan May için güven oylaması isteğini dillendirmeye başladı.

Güven oylaması için Muhafazakar Parti’nin en az 48 milletvekilinin talepte bulunması gerekiyor. Güven oylaması olumlu sonuçlanırsa May, Başbakanlık görevini 1 yıl daha sürdürüyor. Oylamayı kaybetmesi durumunda ise istifasını sunmak zorunda. (HÜRRİYET.COM)