İngiliz Polisi ‘Anlaşmasız Brexit’ten kaygılı

İngiltere’de polis teşkilatı, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız ayrılık durumunda ülkede kargaşa yaşanmasından, Kuzey İrlanda’da terör olaylarının patlak vermesinden ve bazı ürünlerde “karne” uygulamasına geçilmesi gerekebileceğinden endişe duyulduğunu bildirdi.

İngiltere‘de polis teşkilatı, Avrupa Birliği‘nden (AB) anlaşmasız ayrılık durumunda ülkede kargaşa yaşanmasından, Kuzey İrlanda‘da terör olaylarının patlak vermesinden ve bazı ürünlerde “karne” uygulamasına geçilmesi gerekebileceğinden endişe duyulduğunu bildirdi.

Sky News televizyonunun haberine göre polis, AB’den anlaşmasız ayrılık durumunda ülkede geniş çaplı kargaşa çıkabileceği ve bunun kamu için tehdit teşkil edebileceği uyarısında bulundu.

Polis kaynaklarına dayandırılan haberde, hükümetin, teşkilatı, Brexit’e nasıl hazırlanılması gerektiği konusunda yeterince bilgilendirmediği kaydedildi.

Polis, anlaşmasız ayrılık durumunda, Kuzey İrlanda’da terörün yeniden patlak verebileceği ve “panik” alışverişi dalgasına karşı bazı ürünlerde “karne” uygulaması gerekebileceği uyarısını yaptı.

Haberde değerlendirmelerine yer verilen polis yetkilisi, sınırlarda yaşanabilecek gecikmelere bağlı olarak ülkede gıda, ilaç ve benzeri temel ihtiyaç maddelerinin temininde aksamalar yaşanabileceğini belirterek, “2018 yılındayız. İnsanlar, mahallelerindeki fast food dükkanında tavuk tükendiğinde bile acil yardım hatlarına telefon ediyor. Bir de ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı başlarsa neler olabileceğini hayal edin.” ifadelerini kullandı.

Polis, gıda ve ilaç temininde yaşanacak sıkıntıların şiddete evrilecek protestolara yol açabileceği uyarısında da bulundu.

İngiltere’de hükümet, devlet birimlerine yaz aylarından itibaren “anlaşmasız ayrılık” senaryosuna karşı hazırlık yapması talimatı vermişti.

BREXIT KRİZİ

İngiltere ile AB önceki gün bir ayrılık anlaşması üzerinde uzlaşmış ancak İngiliz hükümetinde peş peşe yaşanan istifalar anlaşmanın geleceğini belirsizleştirmişti.

Başbakan Theresa May hakkında parti içi muhalefet güvensizlik oylaması için girişimde bulunurken, anlaşmanın parlamento onayı alması ihtimali de zayıflamıştı.

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017’de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere’nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir “ayrılık ücreti”nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere’ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varamamıştı.

AB ile varılan son anlaşmada, Kuzey İrlanda sorununa, İngiltere’nin bütününü süresiz biçimde Gümrük Birliği içinde tutmaya kapı aralayan bir çözüm üzerinde uzlaşılmıştı.

Uzun yıllar süren ayrılıkçı terörün ardından Kuzey İrlanda’ya barışı getiren Belfast Anlaşması’na (Hayırlı Cuma Anlaşması) göre, iki İrlanda arasında fiziki sınır olmaması gerekiyor.

İngiltere, 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almıştı. (HABERLER.COM)