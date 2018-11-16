“Brexit anlaşması parlamentoda reddedilecek”

İngiltere’nin eski Brexit Bakanı David Davis, Başbakan May’in Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmayacağını ve yeni bir anlaşma için Avrupa Birliği ile yeniden pazarlık yapması gerekeceğini söyledi.

Davis, May’in geleceği ile bir yorum yapmadı ancak “Yapılması planlanan anlaşma Avam Kamarası tarafından reddedilecek ve May yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalacak” dedi.

KABİNEDEKİ İSTİFALAR

İngiltere’nin Avrupa Birliği ile Brexit anlaşmasının taslak metni üzerinde anlaşması, kabinede istifaları beraberinde getirmişti.

İstifasını, Twitter hesabından duyuran Brexit Bakanı Dominic Raab, “Kuzey İrlanda için önerilen düzenleyici rejimin İngiltere’nin toprak bütünlüğü için gerçek bir tehdit teşkil ettiğine inanıyorum. Ayrılmamız konusunda AB’ye veto hakkı veren, süresiz bir tedbir maddesini de destekleyemem” ifadesini kullandı.

Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da dün sabah saatlerinde aynı gerekçe ile istifa etti.

İngiltere halkının referandumda AB’den ayrılmak yönünde oy kullandığını belirten Vara, “Bu anlaşma, içinde hangi kelimeler kullanılırsa kullanılsın,

İngiltere’yi AB zincirlerinden kurtulmuş, bağımsız ve egemen bir ülke yapmıyor” dedi.

İki istifanın ardından İş ve Emeklilik Bakanı Mcvey de istifa ettiğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz ayrlarda ise Brexit Bakanı David Davis, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Savunma ve Tedarik Bakanı Guto Bebb, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson, Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.