KKTC’nin kuruluş yıldönümü Londra’da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 35. Yıldönümü Londra merkezinde bulunan Hyatt Regency Churchill Hotel’de, 15 Kasım Çarşamba akşamı yapılan bir resepsiyonla kutlandı.

Davete, KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Londra Temsilciliği’nden Konsolos Ülkü Alemdar, Birinci Sekreter Esra Emin, İkinci Sekreter Dilşat Şenol, Kültür ve Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, İsmet Iraz, diplomatlar, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Londra’nın tanınmış işadamları, akademisyenler, yerel belediye başkanlarından oluşan yüzlerce Türk ve İngiliz konuk katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Londra Temsilcisi Oya Tuncalı konukları kapıda karşılayarak hatıra fotoğrafı çekildi. Daha sonra resepsiyonda konuklara hitaben konuşan Tuncalı şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. 35. Kuruluş yıldönümünü kutlamak için hoş geldiniz, bizleri onurlandırdınız, şeref verdiniz. Cumhuriyetimizin kuruluşunu her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur, heyecan ve sevinçle kutlamaktayız. Benim için burada bulunmak ve Cumhuriyet bayramımızı sizlerle birlikte kutlamak ayrı bir gurur ve mutluluktur.

Bugün Cumhuriyetimizin sağladığı kazanımların gururu içerisinde, bağımsız bir devlete sahip olmanın bilinciyle, devletimizi en iyi noktaya taşımak için çalışmaktayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 35 yılda, çoğulcu demokrasi, yasama, yürütme ve yargının bağımsız işleyişi, ekonomik kalkınma, sosyal adalet, hak ve özgürlükler gibi birçok alanda büyük ilerlemeler kaydetmiş, sosyal dokusunu ve çok sesliliğini korumuştur.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi şükranla selamlar, Birleşik Krallık’ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.”

KKTC Temsilcisi Oya Tuncalı’dan sonra konuşma yapan KKTC Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, özellikle yurt dışında ikamet eden Kıbrıslı Türk için farklı çalışmalar oluşturdukları kaydetti.

İngiltere’deki Kıbrıslı toplumunun önemini vurgulayan Özyiğit, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli kardeşlerim, biliyorum ki aslında sizler bize bir telefon kadar veya bir internet bağlantısı kadar uzaktasınız aslında. Dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs’taki ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan nitekim sorunlar için, oradaki aileniz, dostlarınız ve tanıdıklarınız için endişe duyuyorsunuz. Şuna inanmanızı isterim ki, orada yaşayan kardeşleriniz de sosyal ve ekonomik sorunların bir an önce giderilmesi için hükümet olarak bütün tedbirleri almaktayız ve elbette Türkiye yöneticilerin ve temsilcilerin inanılmaz katkıları vardır. Bu sorunları an kısa zamanda çözeceğiz.

Burada bulunacağımız süre içerisinde temaslarımız olacaktır. Bir dizi toplantılar yaptık ve yapacağız. Sizlerden alacağımız görüş ve önerileri en iyi şekilde değerlendirip, en doğru tespitleri yapıp, en doğru gerçekçi çözümleri üretip yine size döneceğiz.”

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