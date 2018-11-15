Juncker: Brexit, trajik ve tarihi bir hata

AVRUPA Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'den çıkmasını (Brexit) trajik ve tarihi hata olarak niteledi.

4 saat önce
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AVRUPA Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere’nin AB’den çıkmasını (Brexit) trajik ve tarihi hata olarak niteledi.

Strasbourg’da Avrupa Parlamentosu oturumunda konuşan Juncker, “Brexit’in trajik ve tarihi bir hata olduğunu düşünüyorum. Her şeyi en iyi şekilde yapmalıyız ve Avrupa Komisyonu ile Komisyon’un Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, bu doğrultuda hareket ediyor” dedi.

Juncker, AB’nin İngiltere’ye karşı agresif bir tutum sergilemediğini ve Brexit nedeniyle Londra’yı cezalandırmayı planlamadığını da vurguladı.

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