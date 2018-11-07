May, iş dünyası Danışma Konseyleri oluşturdu

Yapılan açıklamada, her konsede iş dünyasından iki üyenin yer  alacağı ve toplam 10 üyenin bulunacağı belirtildi.

6 saat önce
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Birleşik Krallık‘ta Başbakan Theresa MayBritanya‘nın Avrupa Birliği‘nden  ayrılması (Brexit) sonrasında ekonominin önemli sektörlerinin karşı karşıya  kalacakları zorlukların aşılmasında danışmada bulunmak için beş yeni iş  konseyi oluşturdu.

Yapılan açıklamada, her konsede iş dünyasından iki üyenin yer  alacağı ve toplam 10 üyenin bulunacağı belirtildi.

May de konuya ilişkin açıklamasında, “Bu yeni konseylerden bize İngiltere‘nin geleceğini şekillendirirken işletmelerin karşı karşıya oldukları fırsatlar ve zorluklar konuunda tavsiyelerde bulunmalarını  istedik” dedi. (FİNANSHABERLERİCOM)

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