Tottenham Harry Kane ile güldü!

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Tottenham, sahasında PSV Eindoven ile karşılaştı.

6 saat önce
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Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Tottenham, sahasında PSV Eindoven ile karşılaştı.  Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1 kazandı.

Tottenham’a galibiyeti getiren golleri 78. ve 89. dakikada Harry Kane attı. PSV Eindoven’ın tek golü ise 2. dakikada Luuk De Jong kaydetti.

Bu sonucun ardından Tottenham gruptaki puanını 4’e yükseltti. PSV Eindhoven ise 1 puanda kaldı.

Gelecek maçta Tottenham sahasında Inter ile karşılaşacak. PSV Eindoven ise sahasında Barcelona’yı konuk edecek. (AJANSSPOR)

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