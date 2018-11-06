Gizli bir Brexit planı mı var ? İngiltere'de Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını güvence altına almak ve parlamentonun desteğini kazanmak için gizli bir planı olduğu konuşuluyor.

İngiltere‘de Başbakan Theresa May‘in Brexit anlaşmasını güvence altına almak ve parlamentonun desteğini kazanmak için gizli bir planı olduğu konuşuluyor.

Sunday Times gazetesine yer alan haberde, üst düzey İngiliz kaynakları, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brüksel‘den, İngiltere’nin bütününü gümrük birliği içinde tutmasına izin verecek özel imtiyazlar sağladığı iddia edildi. Haberde ayrıca Kuzey İrlanda‘da da sert bir sınırdan kaçınıldığı gündeme getirildi. AB‘nin İngiltere’nin tamamına ticari kurallar koyma konusunda bir özerklik verebileceği bir nevi post-Brexit gümrük düzenlemesi önerdiği bildirildi. Son bir anlaşma için yapılan hazırlıkların daha önce açıklanandan çok daha gelişmiş olduğu gündeme getirildi. Raporda 50 sayfalık bir belgenin yayınlanacağı iddia edildi. Anlaşmada, Brexit’i destekleyen milletvekillerini gümrük birliği içinde kalmaya geçici olarak ikna etmek için tasarlanmış bir ‘çıkış maddesi’ olduğu gündeme getirildi. Sunday Times, Mayıs ayı planını görüşmek üzere Salı günü bir araya gelineceğini ve AB’nin özel bir zirveyi duyurmak için Cuma günü sürpriz yapabileceğini de haberinde detaylandırdı. (HABERLER.COM)